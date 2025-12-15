Estalla el PSOE gallego: 170 cargos exigen aclarar el acoso tras la dimisión de Fraga

Se elevan a 170 las mujeres socialistas gallegas que han firmado un manifiesto abierto por el feminismo en su partido y en apoyo de su compañera, Silvia Fraga, que dimitió como secretaria de Igualdad por discrepancias sobre cómo se gestionó el caso de la denuncia interna por acoso sexual presentada contra el exlíder del partido en Lugo y presidente de la Diputación provincial.

Firma en el texto la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, que sostiene que en su partido "no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo".

Pero además de denunciarlo, las 170 firmantes del texto reclaman al PSOE que se esclarezca lo sucedido, se proteja a las víctimas y se preserve la integridad de las instituciones. En este sentido, piden actuar "de forma firme, transparente y coherente" como la única forma de mantener la confianza de los ciudadanos y demostrar que "no hay espacio para impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres" en su partido.

Apoyo a Silvia Fraga

Ante la dimisión de Silvia Fraga de su cargo, aseguran que el suyo ha sido "un acto de compromiso feminista", frente a "informaciones o interpretaciones que se pretenden deslizar y que no se corresponden con la verdad ni con la manera de Silvia de entender y vivir la política y el feminismo". De hecho, han puesto en valor tanto su trabajo como su trayectoria frente a estos ataques.

Junto a la alcaldesa de la capital coruñesa, firman también el documento las alcaldesas de Betanzos, Maceda, Guitiriz, Meis o A Pobra de Trives. También las que fueran delegadas del Gobierno en La Coruña, María Rivas y Pilar López, la exsecretaria de Estado Laura Seara o la exdiputada autonómica Patricia Vilán.