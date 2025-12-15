España alcanzó en 2024 el récord de delitos sexuales, un 66% más desde que gobierna Sánchez

Los delitos contra la libertad sexual en España alcanzaron en 2024 su cifra más alta desde que existen registros comparables, según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 22.846 delitos, un 66% más que en 2018 -el año de llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa- y un incremento del 4,7% respecto a 2023.

El informe muestra los datos del año 2024 recogidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) de la Secretaría de Estado de Seguridad referentes a las denuncias por delitos contra la libertad sexual registrados en España por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). Y en este sentido, se revela que las agresiones sexuales concentran la mayor parte de los casos, ya que representan casi el 60% del total, mientras que las agresiones sexuales con penetración suponen cerca del 23%. El resto de las tipologías presentan porcentajes más reducidos: pornografía de menores (4,00%), exhibicionismo (3,67%) y acoso sexual (3,32%), entre otros.

Respecto a la nacionalidad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual registradas en España en 2024, el 73,03% de ellas fueron de nacionalidad española, mientras que el 26,97% correspondieron a personas extranjeras.

De la misma manera, revela que 14.375 personas fueron detenidas o investigadas en 2024 por delitos contra la libertad sexual, 608 más que los de 2023 y 6.087 más que en 2018. Por tipología penal, la mayoría de los detenidos o investigados en 2024 (8.815) pertenecen al grupo de agresión sexual y le siguen 3.244 en el de agresión sexual con penetración.

Casi el 40% de los detenidos son extranjeros

Las personas detenidas o investigadas de nacionalidad española representan el 60,76% del total. Dicho de otro modo, casi el 40% son extranjeros. Entre las nacionalidades extranjeras, las más frecuentes son la marroquí (7,65%) y la colombiana (4,70%). América es el continente con mayor número de personas de nacionalidad extranjera detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual, con un 16,08%, seguido de África, que concentra un 12,72%.

Estos nuevos datos confirman de nuevo el fracaso de las políticas feministas del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo -antes de Irene Montero- y no solo no consiguen acabar con la violencia contra las mujeres sino que cada año se alcanzan cifras históricas y sin precedentes, como en este informe de delitos sexuales del año 2024.