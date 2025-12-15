Sánchez se presenta como adalid del feminismo y la transparencia y promete "aguantar las campañas de fango"

Con la mirada puesta en dejar atrás el mal momento que vive el Gobierno y lograr que con el periodo estival y la llegada de la Navidad sirva para pasar página, el Ejecutivo intenta amortiguar el impacto de los casos de corrupción y de acoso sexual que han sacudido con fuerza la Moncloa. Pese al seísmo político provocado, el presidente del Gobierno ha optado por escenificar calma y reafirmarse como adalid del feminismo y de la transparencia.

"Somos el primer partido que ha abordado el tema con contundencia", ha señalado Sánchez después de que tanto Moncloa como el PSOE hayan encubierto las denuncias por acoso sexual contra el que fuera su asesor durante seis años, Paco Salazar, y mientras continúa el goteo de casos de acoso en las filas socialistas. El presidente del Gobierno en su tradicional balance del año, ha sacado pecho de las políticas de igualdad, sin mencionar el fallo de las pulseras antimaltrato.

"La corrupción sistémica acabó con la salida del PP del Gobierno en 2018. La diferencia es que ahora se actúa con contundencia, mientras el PP convive con la corrupción", ha lanzado el presidente del Gobierno atacando a los partidos de la oposición y haciendo uso de la habitual estrategia del 'y tu más', que según ha explicado el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, corresponde a un "yo también".

El presidente del Gobierno ha optado por un discurso autocomplaciente, pronunciado en plena campaña electoral en Extremadura, en el que ha vuelto a reiterar compromisos ya anunciados en su comparecencia de julio, entre ellos la promesa de llevar al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado, siendo consciente de la debilidad parlamentaria.

A pesar de la advertencia de Yolanda Díaz sobre la necesidad de una remodelación del Gobierno, el presidente ha hecho caso omiso y reafirma su confianza plena en "aguantar" manteniendo su disposición a agotar la legislatura.

Anuncios del presidente del Gobierno

Mientras la UCO apunta que la trama que llevó a la detención de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría amañado al menos cinco contratos públicos por 132,9 millones de euros, el presidente del Gobierno anuncia un real decreto para un bono único de transporte de 60 euros por persona en todo el país.