Sánchez sustituirá a Alegría como ministra portavoz por otra mujer para reforzar el cupo feminista

Los recientes casos de acoso sexual que sacuden al PSOE han vuelto a situar al partido en el centro de la polémica y han reabierto el debate interno sobre credibilidad, ejemplaridad y feminismo. En este contexto, y ante el ciclo electoral que arranca este domingo en Extremadura y continuará el 8 de febrero en Aragón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara un relevo quirúrgico en el Ejecutivo ante la salida de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón.

Su sustitución será otra mujer, tal y como el propio Sánchez confirmó a los periodistas durante la tradicional copa de Navidad en Moncloa, una decisión con la que busca reforzar la presencia femenina en el Consejo de Ministros.

El relevo, aún sin nombre oficial ni confirmación de si será una ministra ya en activo, responde al objetivo de mantener un Ejecutivo con una fuerte presencia femenina. Aunque desde Moncloa insisten en que no hay fechas cerradas, los plazos están condicionados por el calendario electoral: las elecciones en Aragón se celebran el 8 de febrero, por lo que la salida de Pilar Alegría del Gobierno deberá producirse antes del día 22.

A lo largo de los siete años en Moncloa, el presidente del Gobierno siempre ha contado con una mujer al frente de la portavocía: primero Isabel Celaá, después María Jesús Montero, más tarde Isabel Rodríguez y, en la actualidad, Pilar Alegría. Está por ver si la elegida será una de las mujeres socialistas que ya forman parte del Ejecutivo —como Ana Redondo, Margarita Robles, Sara Aagesen, Diana Morant, Isabel Rodríguez o Elma Saiz— o si Sánchez optará por incorporar a una nueva figura que asuma las mismas funciones que desempeña actualmente Alegría, porque la opción de que sea una ministra de Sumar, como Yolanda Díaz, Mónica García o Sira Rego no se contempla.