Cerdán sale en defensa de Leire Díez y afirma que "merece un respeto como para que la llamen fontanera"

La comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, apenas un mes después de abandonar la prisión de Soto del Real tras pasar 142 días entre rejas, se produce en el peor momento posible para el PSOE. Llega, además, justo después de la detención, la semana pasada, del empresario Antxon Alonso, del exdirector de la Oficina de Proyectos Estratégicos de la SEPI, Vicente Fernández, y de Leire Díez, en el marco de una macrooperación contra el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a la SEPI.

En ese contexto, la Guardia Civil se personó en varias sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, así como en Correos, para recabar la información y la documentación solicitadas por el juez instructor por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública.

Santos Cerdán ha salido en defensa de la que fuera 'fontanera' del PSOE al ser preguntado por los contactos mantenidos con ella. "La señora Leire Díez también se merece un respeto y que la llamen por su nombre, no fontanera", ha afirmado el exsecretario de Organización en respuesta a las preguntas de la senadora de UPN, Mar Caballero.

La exigencia de respeto la ha reiterado hasta en tres ocasiones, extendiéndola no solo a Leire Díez, sino también a su mujer, 'Paqui'. Preguntado por si cree que el presidente del Gobierno caerá por "las cloacas" o porque "la corrupción se le ha ido de las manos", Cerdán ha dicho que "si alguna vez cae Pedro Sánchez sea por la democracia".

Ni una sola pregunta del PSOE

El senador socialista Jesús Gil ha evitado interrogar a Santos Cerdán en lo que él mismo ha calificado como su intervención "más difícil". Lejos de querer investigar, Gil se ha limitado a un reproche de carácter ético que ha sido respondido por el propio Cerdán, quien ha llegado a cuestionar si su antiguo compañero de partido estaba "en condiciones de reprocharle" absolutamente nada.