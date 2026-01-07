Batacazo del PSOE en la primera encuesta del año: Sánchez cae con fuerza y está en su peor dato desde 2023

El PP ganaría las elecciones según la encuesta de Sigma Dos que publica este miércoles El Mundo, si bien el dato más interesante es el resultado que pronostica para el PSOE: los socialistas pierden ocho décimas respecto del sondeo de diciembre y se colocan en el mínimo de toda la legislatura en los estudios de Sigma Dos: un 26,5%, es decir, una caída de más de cinco puntos desde las elecciones de julio de 2023.

Con este dato los de Pedro Sánchez estarían a 34 escaños del PP: tendrían 107 diputados mientras que los populares lograrían 141. Y eso a pesar de que los de Feijóo tampoco están fuertes: habrían perdido cuatro décimas en el último mes y se quedan en el 32,7%, cuatro décimas menos que su resultado electoral.

El que mejora todos sus registros es Vox: el partido de Abascal gana tres décimas respecto a diciembre y supera el 17% por primera vez en la serie de esta empresa demoscópica, colocándose dos décimas por encima. Con ese dato el sondeo les adjudica 58 diputados, por lo que una hipotética mayoría de investidura con el PP alcanzaría los 199 escaños, los mismos que en la encuesta de diciembre y, como es obvio, una mayoría ya no absoluta sino superlativa.

Por su parte, Sumar obtiene un buen dato: sube siete décimas y llega al 8,5%, que es su mejor previsión nada más y nada menos que desde marzo de 2024. Se trata de una subida que podría parecer relacionada con la crisis que vive el PSOE por los casos de acoso en sus filas: de hecho, según la descripción de la encuesta que hace El Mundo los socialistas habrían perdido el voto de más de 160.000 mujeres en el último mes. Sin embargo, es Vox el que más crece entre el electorado femenino, en el que sube 1,2 puntos.

En cualquier caso, la encuesta deja a los de Yolanda Díaz en 13 escaños, dos más que hace un mes pero todavía 18 menos de los que obtuvo en julio de 2023, eso sí acudiendo entonces a las urnas con Podemos como parte de la coalición.

Mientras tanto, el partido morado no logra mejorar de forma significativa: gana una décima y se queda en el 4,4%, la mitad del dato de sus rivales directos en la ultraizquierda y obteniendo sólo un par de diputados.

En conjunto, el bloque de la extrema izquierda que forman PSOE, Sumar y Podemos se quedaría en 122 diputados, casi 80 por debajo de los que lograrían PP y Vox y 30 menos de los que obtuvieron en las elecciones de julio de 2023.