Sánchez eleva la apuesta y abre la puerta al envío de "tropas españolas también a Palestina"

Pedro Sánchez ha convertido la política internacional en un instrumento para tomar un respiro en el convulso momento que atraviesa su Gobierno, cercado por los casos de corrupción y de acoso sexual. En este contexto, y para abrir un debate que a priori podría fracturar el bloque de coalición, aunque ya hay quienes practican el equilibrismo para justificar un giro retórico, como Sumar, el presidente del Gobierno ha anunciado que, tras abrir la puerta al envío de tropas españolas a Ucrania, ha llegado a comprometer una posible presencia militar también en Palestina.

"Eso es lo que propondré al Congreso como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina", ha pronunciado Sánchez durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, a unos días de que arranque la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, para tratar de blindar políticamente la medida, aunque todavía no cuenta con una votación cercana en la Cámara Baja.

Aunque la paz aún no sea inminente, como sostiene el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Sánchez busca proyectar una imagen de liderazgo internacional sólido al abrir este melón, consciente de que puede servir como cortina de humo en un año marcado por las causas judiciales que le afectan y por unas citas electorales que podrían transitar por el mismo camino que las extremeñas.

Sánchez aspira a consolidar su perfil internacional en un contexto de creciente inestabilidad global, pero lo hace con el propósito de ganar tiempo y estirar la legislatura, para lo que vuelve a preparar un "revulsivo", como ya hizo en septiembre, cuando inauguró el ciclo político bajo la causa palestina.

Sánchez ha insistido en que "la situación sigue siendo intolerable" en Gaza y ha dejado claro que "la paz no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra" apostando por la aplicación de los dos Estados como "solución".

Sánchez, con una evidente debilidad parlamentaria, ha encontrado en la ronda de contactos para tratar el envío de tropas a Ucrania, y ahora también a Palestina, el escudo con el que intentar ganar tiempo y zafarse de la presión interna, incluida la que le rodea por la crisis en Venezuela, un asunto que el Ejecutivo trata con cautela teniendo en cuenta la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.