El presidente del Gobierno ha anunciado el que será el segundo real decreto de 2026, con el que el Ejecutivo amplía su agenda legislativa en el inicio del año para evitar dar explicaciones sobre las causas judiciales que le afectan. Tras reciclar medidas en materia de vivienda anunciadas hace un año, que han generado fricciones en el seno del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez ha centrado ahora su atención en el sector agrario, con el objetivo declarado de "facilitar el relevo generacional en el campo".

Entre las iniciativas presentadas figura la creación de la plataforma 'Tierra Joven', destinada a la información y movilización de tierras agrarias. A través de este instrumento, el Gobierno pretende difundir la oferta y la demanda del sector. También pondrán a disposición de la ciudadanía tierras agrarias propiedad del Estado, en concreto 17.000 fincas rústicas. Según ha explicado el presidente, estas medidas se desplegarán "de forma inmediata" en los primeros meses del año mediante la aprobación de un real decreto que regulará su contenido. "Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país. Son el futuro de nuestro campo", ha señalado en un acto celebrado en el centro La Vega Innova, en San Fernando de Henares, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

"Igual que estamos haciendo en la política de vivienda, vamos a hacer lo propio con tierras agrarias", ha insistido el presidente, pese a que el Ejecutivo sigue sin poner en marcha la construcción de viviendas en los terrenos de Defensa anunciados meses atrás.

Asimismo, el Ejecutivo propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional, frente al 6% planteado inicialmente por la Comisión Europea.

"Vamos a apoyar decididamente a los jóvenes que quieren elegir ese camino, dándoles todas las facilidades posibles para que apliquen su talento, para que emprendan y les merezca la pena", ha recalcado el presidente en un contexto marcado por las protestas del sector agrario, intensificadas tras la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.