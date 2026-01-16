Feijóo condiciona el apoyo del PP a Mercosur al refuerzo de las "salvaguardas" comerciales

Alberto Núñez Feijóo ha condicionado el apoyo del PP español al acuerdo comercial UE-Mercosur a la inclusión de tres medidas que buscan dar respuesta a la inquietud manifestada por el sector agrícola y ganadero: que las cláusulas de protección se apliquen de forma automática, el refuerzo del control de fronteras y reducir los controles al sector primario.

La presión de ganaderos y agricultores, uno de los principales caladeros de votos con el PP, donde compite de manera intensa con Vox, está haciendo virar el apoyo firme mostrado en un primer momento. El pacto alcanzado ya incluye un refuerzo de las cláusulas de protección para que el sector primario europeo no se vea perjudicado y se primen en determinadas condiciones los productos del continente frente a los iberoamericanos.

Es también una condición que impuso la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, contraria en un primer momento al acuerdo y que acabó apoyándolo. El pacto debe ser ahora suscrito por el Parlamento europeo, previsiblemente en el mes de marzo. Será entonces cuando los grupos deberán ejercer su voto definitivo y, dada la cercanía de las elecciones, en el PP crecen los nervios por el posible castigo en comunidades especialmente sensibles como Castilla y León.

Precisamente, Feijóo ha hecho este anuncio en un acto en Valladolid para apoyar al sector de la automoción, que ha contado con la participación del PPE. Una cita en la que ha mostrado su respaldo a que se alargue la vida de los coches de combustión, según ha acordado recientemente Europa, que fijó como fecha para su prohibición el año 2030.

La presión de Vox, que lleva meses alertando contra el acuerdo de Mercosur tachándolo de competencia desleal para el sector primario español, ha hecho también mella en el PP, atrapado ahora entre la postura de sus socios europeos y la situación política nacional. Está por ver si la UE acepta modificar el pacto en las próximas semanas para que el grupo de Esteban González Pons y Dolors Montserrat acabe votando a favor.