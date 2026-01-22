El PP pone en marcha la ofensiva contra Sánchez, Puente y el presidente de Adif

El Partido Popular saca parte de la artillería contra el Gobierno de Pedro Sánchez, después de los dos accidentes ferroviarios mortales en el plazo de apenas dos días. Después de exigir explicaciones, pasan a reclamar responsabilidades al Ejecutivo, según ha anunciado la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en rueda de prensa, que ha defendido la necesidad de "dar una respuesta política" por parte del Gobierno. "Por eso vamos a aumentar nuestro nivel de fiscalización, ha anunciado"

Muñoz ha anunciado que han pedido las comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez, en Pleno extraordinario, la semana que viene, y que se pondrá en contacto con todos los grupos para que la iniciativa prospere. El PP reclama, también, la comparecencia de Óscar Puente, ministro de Transportes, que dio este miércoles una rueda de prensa de dos horas y media en la que no aclaró lo ocurrido. "Intentó inhibirse de cualquier responsabilidad" y "no logro tranquilizar a los españoles", ha criticado la portavoz del PP en el Congreso.

A estas peticiones se suma también la de reclamar la comparecencia del presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, en Comisión, para que dé la cara por lo ocurrido. De salir adelante, sería la primera vez que comparece desde el accidente, ya que ha evitado comparecer ante la opinión pública, ni siquiera después de la huelga anunciada por los empleados de la compañía. Una convocatoria que Puente vincula con "su estado anímico" y califica de "suflé".

El PP ha registrado, además, una batería de 65 preguntas y solicitudes de información, para conocer los contratos firmados en Adamuz, y ha registrado una PNL sobre las condiciones de seguridad en las que opera el tren en España y el cumplimiento por parte del Gobierno de su obligaciones legales, y para exigir la realización de una auditoria técnica independiente.

Por último, piden el cumplimiento de las enmiendas que el PP introdujo en Ley de Movilidad Sostenible.