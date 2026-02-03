El PP ridiculiza a Rufián tras el repaso de Feijóo en la comisión de la dana

El Partido Popular no piensa soltar la presa de Gabriel Rufián, después del repaso que le dio este lunes Alberto Núñez Feijóo durante la comisión de la Dana. Hasta el punto de que el portavoz de ERC se marchó rápidamente después de concluir su intervención, sin esperar siquiera al resto de grupos. La izquierda pretendía utilizar la citación para agitar al electorado en Aragón, pero no tuvo éxito.

La formación continúa ahora en redes sociales la estela del presidente del PP y anima a Rufián a coger fuerzas después de la sesión de ayer y su deslucida intervención. El diputado admite que la idea que se está moviendo es que "Feijóo le dio un repaso", lo que intenta desmontar publicando sus palabras en un vídeo. El PP responde a este mensaje en redes con otro en el que le recetan "dejar de hacer el primo" y tiran de ironía: "Hiciste lo que pudiste".

Nos alegra verte bien de ánimo después de lo de ayer, Gabriel. Recuerda que a veces es mejor ser cuñado que hacer el primo. Mucho ánimo en estos momentos. Te recuperarás. Y dile a Pedro que no sea muy duro contigo. Que hiciste lo que pudiste. https://t.co/ELFmsRnyvL — Partido Popular (@ppopular) February 3, 2026

En la sesión del Congreso celebrada este martes, Feijóo no sólo desmontó a Rufián, se encaró con el portavoz de Bildu, Oskar Matute, al que preguntó si tenía información para esclarecer los crímenes de ETA y le reprochó pretender hablar de víctimas o dar lecciones de moral.