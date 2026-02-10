Felipe González estalla contra Sánchez: "Para ser el puto amo necesita putos siervos"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a marcar distancias con la actual dirección del PSOE al denunciar este martes la "ausencia total de autocrítica" en el partido tras los descalabros electorales en Extremadura y Aragón. A su llegada a Los Desayunos del Ateneo, González advirtió de que el PSOE debería "replantearse" su rumbo tras las recientes derrotas, al considerar que Vox ha sido el gran beneficiado del ciclo electoral. "Vox va con cinco años de retraso respecto a la ultraderecha europea y aspira a llegar al 20% del voto en España", afirmó.

El expresidente reconoció asimismo la victoria del Partido Popular en Aragón y defendió que debe ser la formación encargada de gobernar. "Yo no pactaría con Vox, pero entiendo que el PP debe ser quien forme gobierno porque tiene más votos que la suma de toda la izquierda". En este contexto, cargó contra los socios de investidura de Pedro Sánchez, con especial énfasis en Bildu, al preguntarse si realmente es "un peculado mortal pactar con Vox". "Yo no pactaría con Vox, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu, ni de broma", sostuvo, subrayando que un acuerdo con Vox no es menos legítimo que los pactos del PSOE con Bildu.

González fue más allá y destapó que miembros del entorno de Pedro Sánchez le han admitido en privado una maniobra calculada para inflar a Vox con el objetivo de debilitar al líder del PP. "Me reconocen que se ha facilitado ese crecimiento de la extrema derecha para perjudicar al PP, también reconocen que puede que se hayan pasado en ello", aseguró.

Adelantando que "votará en blanco" si Sánchez es candidato, González endureció sus críticas al Gobierno y cuestionó la legitimidad de un Ejecutivo que continúa sin Presupuestos Generales del Estado. "Que no haya Presupuestos es una clara violación de la Constitución. Si no puede aprobarlos, que convoque elecciones". El expresidente denunció además el vacío de liderazgo y de debate interno en el PSOE, y recordó unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que ensalzaba a Sánchez como "el puto amo". "Dicen que es el 'puto amo', pero para que sea el 'puto amo' tiene que haber 'putos siervos'", ironizó.

Durante el acto en el Ateneo de Madrid, el expresidente no ocultó su rechazo hacia su sucesor al frente del partido. "Ha superado a Zapatero en días como presidente. Yo creo que ahora quiere superar el tiempo que estuvo Aznar y luego querrá superar el tiempo que estuve yo como presidente, aunque eso es demasiado, demasiado. Dicen que 10 años es el tiempo máximo de resistencia de los materiales".