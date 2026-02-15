El imán de Ripoll acusado de agresión sexual a una menor queda en libertad

El imán de la mezquita de Ripoll (Gerona) ha quedado en libertad con orden de alejamiento tras haber sido acusado de una supuesta agresión sexual a una menor, han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El Ayuntamiento de Ripoll, gobernado por Aliança Catalana, ha informado este sábado de la detención el pasado jueves del imán de la mezquita del municipio, un arresto que, según indica en un comunicado, ha conocido "a través de canales no oficiales" y no por el Departamento de Interior de la Generalidad.

"Una asociación islámica que primero contrata a un terrorista y luego a un presunto pederasta, no está capacitada para gestionar ninguna mezquita. En cualquier país decente, este centro de culto ya estaría cerrado (por permitir llamadas a matar infieles) y la asociación ilegalizada", ha escrito más tarde en otro mensaje.

La detención la practicaron los Mossos tras la denuncia presentada contra el imán por la presunta agresión sexual a la menor.

Las citadas fuentes del TSJC han explicado a EFE que el imán pasó ayer a disposición del juzgado de guardia de Ripoll acusado de agresión sexual al tiempo que la menor se sometió también a una revisión médica.

Tras tomarle declaración, y una vez acabadas las citadas actuaciones, el juez decidió dejarle en libertad con orden de no acercarse a la menor y de no comunicarse con ella por ninguna vía "mientras se avanza en la investigación" del caso.

Se da la circunstancia de que en la mezquita de Ripoll predicaba el imán Abdelbaky Es Satti, cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que reclutó a varios jóvenes del municipio para formar la célula terrorista responsable de los ataques.