Las contradicciones de Susana Sumelzo y Forestalia, al descubierto

La comparecencia en el Senado de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, dejó varios interrogantes sobre los contratos públicos obtenidos por Forestalia y la empresa familiar Sumelzo con los gobiernos del PSOE en Aragón, vinculadas también a Servinabar, la entidad de Santos Cerdán. La empresa de los Sumelzo disparó su facturación tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, algo de lo que la número dos de Exteriores se desvinculó, negando haber mediado para ello.

Sumelzo dijo no tener relación alguna con la entidad o conocimiento sobre su actividad, pese a que fue apoderada. Ella misma admitió en la Cámara Alta haber tenido esa condición hace 17 años. El PP critica que su declaración "introduce dudas sobre la diligencia debida en las compatibilidades y la exigencia de ejemplaridad", a pesar del tiempo transcurrido, ya que la empresa familiar ha firmado una gran cantidad de contratos públicos siendo ella alto cargo político.

"Las referencias a un notable volumen de contratos públicos y a posibles conexiones societarias en tramas investigadas agravan la necesidad de claridad, especialmente por el daño que la sospecha de conflicto de interés puede causar a la credibilidad institucional de España en la región", critican desde el grupo de Alicia García en una iniciativa parlamentaria a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

El texto presentado en el Senado incluye varias preguntas para que el Gobierno dé respuesta:

¿Qué verificaciones de compatibilidad, conflicto de interés y declaración de actividades se realizaron antes del nombramiento, y qué conclusiones se documentaron? ¿Considera el Gobierno suficiente que un alto cargo alegue desconocimiento total de la actividad de una empresa familiar cuando ha ostentado poderes de representación, aunque sea en el pasado? ¿Se ha planteado el Gobierno exigir inhibición formal o medidas adicionales de transparencia cuando existan indicios de vínculos familiares con entidades contratistas relevantes? ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para proteger la reputación exterior de España ante socios iberoamericanos cuando altos cargos están bajo escrutinio por potenciales conflictos de interés?

Sumelzo dijo no haber intervenido nunca en la gestión o toma de decisiones de la empresa de su familia, acusando al PP de hacer "insinuaciones" para tener "su minuto de gloria". "Mi trayectoria política y profesional es plenamente independiente y no guarda vinculación alguna con actividades empresariales privadas", defendió.