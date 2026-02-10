La socialista Susana Sumelzo compareció este lunes en la Comisión del caso Koldo en el Senado a petición del PP para hablar de la relación de la empresa de su familia, Sumelzo S.A., con Forestalia y las investigaciones en torno a las adjudicaciones en el caso Sepi. Con una actitud desafiante ante las preguntas de la oposición, Sumelzo negó irregularidad alguna e incluso atribuyó las informaciones sobre la empresa familiar, que se ha llevado casi 30 millones en contratos públicos desde que Sánchez llegó al poder, al hecho de que ella desoyó en octubre de 2016 la instrucción de la dirección del PSOE para abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy mientras se quejaba de los "bulos" y las informaciones de los "pseudomedios".

"Fui apoderada de Sumelzo S.A. durante seis meses hace 17 años y ese poder no fue utilizado nunca", dijo la actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, momento en que María Caballero, de UPN, le recordó que había negado en el pasado ese hecho. "Yo no he negado nunca eso, no lo recuerdo", respondió Sumelzo, que continuó: "Lo que usted está haciendo, si es una insinuación, no es menor, se lo advierto. El parentesco no genera responsabilidad ni penal ni civil. Insinuar lo que hace sin hechos probados es un delito". Caballero insistió: "¿Le han pedido mediar?". Sumelzo respondió: "Por supuesto que no".

Sumelzo insistió en que no forma parte de "ninguna empresa" ni de "ningún entramado" y que desconoce la actividad comercial de sus allegados. Entre otras cosas, negó haber conocido, hasta que apareció la información en prensa, que Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán tenía presuntamente un 45% de participaciones, dio 12.000 euros a Sumelzo S.A. También sostuvo que en los cargos públicos que ha ocupado, tanto en Aragón como en el Ejecutivo central, "nunca" ha participado "en ningún proceso de adjudicación de nada".

Se queja de "acoso"

A su juicio, estos ataques que está recibiendo solo tienen como objetivo "desgastar al Gobierno progresista". Y se lamentó de que, para conseguir eso, desde el PP la estén "acosando pública y políticamente". "No formo parte de ninguna empresa", insistió de forma reiterada, al tiempo que añadió que no sabe "absolutamente nada de temas empresariales" ni de la evolución de la compañía de su familia.

Desde el PP, el senador Salvador Foronda detalló cómo Sumelzo S.A. dispone de una trama de sociedades que se han dedicado a revender con gran beneficio licencias de energías renovables en Aragón. Ella, mientras, insistió en desvincularse alegando que "estar de apoderada no es trabajar" y negando que mediara en los contratos.

Mientras, Foronda recordó que, en los meses que Sumelzo ha reconocido que fue apoderada de la sociedad familiar, se aprobaron contratos en las instituciones en las que estuvo, como el Ayuntamiento de Zaragoza o la Diputación de Aragón. Añadió que la ahora secretaria de Estado debía haberse abstenido. María Caballero (UPN) y Ángel Gordillo, de Vox, reprocharon a la compareciente que se negara a responder a sus preguntas y que tratara de imponerles el cuestionario que ella quería.