El PSOE pregunta "qué les pasa a los hombres" ante el 8-M tras tapar cinco meses el caso Salazar

Tras la pesadilla que vivió el PSOE en el cierre de 2025 con su propio movimiento Metoo, desencadenado tras la denuncia por acoso sexual contra el exasesor de Pedro Sánchez en La Moncloa, Paco Salazar, y la cascada de denuncias que el partido recibió a través de su canal interno, en Ferraz ultiman los detalles de los actos que celebrarán en torno al 8M, Día Internacional de la Mujer.

"El PSOE está con las mujeres, está con las víctimas, con la protección, está con la reparación y está con la dignidad", ha asegurado la portavoz nacional socialista, Montse Mínguez, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal, presidida por el jefe del Ejecutivo. "Las agresiones sexuales constituyen una de las expresiones más duras, más crueles y más graves de la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, y no admiten ninguna justificación", ha continuado Mínguez, apenas unos días después de que estallara el escándalo del exDAO, José Ángel González y de que el abogado de la víctima asegurara estar recibiendo denuncias de otras supuestas agresiones atribuidas a miembros de la cúpula policial. Todo en el contexto de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de su designación, afirmara no haber tenido conocimiento de los hechos hasta la presentación de la querella.

"Las mujeres deben sentirse protegidas siempre", ha afirmado Mínguez. Sin embargo, en el caso que afecta al exasesor de Sánchez, las víctimas se vieron obligadas a recurrir a los medios de comunicación ante la inacción del partido, que mantuvo durante cinco meses bajo silencio las denuncias contra quien iba a ser adjunto al departamento de Organización.

"Tenemos que lanzar un mensaje a los hombres. ¿Qué les pasa? Las agresiones no pueden estar permitidas en nuestra sociedad", ha enfatizado Mínguez subrayando la diferencia, a su juicio, entre la reacción socialista y la adoptada por el Partido Popular ante este tipo de casos. "O se tolera o se condena; o se denuncia, o se protege", ha concluido.