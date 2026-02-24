El PP cita en la comisión Koldo del Senado a José Bono y Borja Cabezón

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha anunciado este martes una nueva ampliación de trabajo en la Comisión de Investigación del Caso Koldo para que comparezcan el exministro de Defensa, José Bono, y el secretario adjunto de Organización y de Acción Electoral del PSOE, Borja Cabezón.

Sobre Bono, la dirigente del PP ha explicado que tendrá que "dar la cara en el Senado por todos sus chanchullos", al tiempo que ha recordado que recientemente los medios han destapado que creó cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana. "Allí, la trama del caso Koldo blanqueaba su dinero y Bono se asoció con el hombre de confianza de Ábalos en la República Dominicana", ha dicho.

Cabezón ha sido señalado por evadir impuestos a través de una red de empresas fantasma. "El amiguísimo defraudando impuestos como el hermanísimo", ha criticado la portavoz, que ha criticado que "no hay amigo ni alto cargo que no esté bajo la sombra de sospechas por corrupción". Estos nombres se unen a una veintena de comparecientes, algunos de los cuales repiten.

Entre los diez nuevos citados, además de Bono y Cabezón, destacan el exdirector de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, el exjefe de gabinete de Teresa Ribera, Marc Pons o el secretario del Consejo de Administración de Globalia, Air Europa, Ramiro Campos.

A estos diez nuevos nombres, se unen otros diez que ya han comparecido en la Comisión Koldo como el ministro Ángel Víctor Torres; el exCEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo; el expresidente de la SEPI y exdirectivo de Servinabar, Vicente Fernández; la 'fontanera' del PSOE, Leire Díaz; el copropietario de Servinabar, Antxón Alonso; la expareja de Koldo García y su hermano, Patricia Úriz y Joseba García, entre otros.

La lista completa: José Bono, Borja Cabezón, Rafael Pineda, Eduardo Pérez, Marc Pons, Ramiro Campos, Miguel Ángel Sánchez, José Vicente Berlanga, Carmelo Aznárez y Carlos López de las Heras.

Los que repiten: Ángel Víctor Torres, Javier Hidalgo, Pedro Fernández, Vicente Fernández, Joseba Antxón Alonso, María Leire Díez, Patricia Úriz, Joseba García, Leticia Lauffer y Mariano Moreno.