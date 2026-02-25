Menú
Última hora | Sesión de Control al Gobierno de Sánchez en el Congreso después de la exclusiva de Libertad Digital sobre sus problemas de salud

El presidente vuelve al Congreso para rendir cuentas en la sesión de control, después la exclusiva de Libertad Digital sobre su estado de salud.

Este miércoles 25 de febrero tiene lugar la Sesión de Control al Gobierno de Pedro Sánchez coincidiendo con la desclasificación de la documentación del 23-F, que buena parte de los analistas ven como una nueva cortina de humo para tapar los múltiples escándalos que le rodean, del DAO a Ábalos, Cerdán y Zapatero.

Pedro Sánchez vuelve a la cámara baja tras ausentarse la semana pasada por asistir a una cumbre en India y después de la exclusiva de Libertad Digital sobre sus problemas de salud.

Figaredo (Vox): "Han entregado menos vivienda que denuncias recibidas por okupación"

El diputado de Vox, José María Figaredo, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya entregado menos vivienda que denuncias recibidas por okupación en el último año.
María Jesús Montero critica a Bendodo por "no interesarse por ninguna política pública"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado al Partido Popular y a Elías Bendodo por "no interesarse por ninguna política pública".
Ester Muñoz al Gobierno: "¿Cuántos delincuentes van a entrar en España por sus malas políticas?"

La portavoz popular, Ester Muñoz, se ha preguntado cuántos delincuentes van a entrar en España por las "malas políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez después de anunciar que van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida.
Ester Muñoz: "Se están convirtiendo en uno de los gobiernos más radicales"

Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez por qué ha maniobrado para regular a medio millón de inmigrantes por la vía rápida.
Mariscal (Vox): "Su fanatismo climático y sus políticas energéticas han hecho mucho daño"

El diputado de Vox, Gabriel Mariscal, ha criticado el "fanatismo climático" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado contra la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Sánchez a Feijóo: "España va como nunca y ustedes mienten como siempre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su gestión y le ha dicho al líder de la oposición que "España va como nunca y ustedes mienten como siempre".
Bildu denuncia una actuación "sucia" contra el pueblo vasco

Mertxe Aizpurua, la portavoz de los proetarras en el Congreso, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si tiene intención de desclasificar los documentos que tratan sobre la actuación "sucia" contra el pueblo vasco, refiriéndose a la actuación contra la ETA en sus años más sanguinarios.
Feijóo a Sánchez: : "Ha arrasado con todo, pero reconstruiremos lo que ha dañado"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la mala gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ha arrasado con todo, pero reconstruiremos lo que ha dañado"
Feijóo a Sánchez: "Desclasifique los documentos de su corrupción"

Feijóo a Sánchez: "Desclasifique los documentos que advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar materiales de Adamuz, las causas del apagón, los viajes de su Falcon a Dominicana y los de Zapatero"

