Este miércoles 25 de febrero tiene lugar la Sesión de Control al Gobierno de Pedro Sánchez coincidiendo con la desclasificación de la documentación del 23-F, que buena parte de los analistas ven como una nueva cortina de humo para tapar los múltiples escándalos que le rodean, del DAO a Ábalos, Cerdán y Zapatero.
Pedro Sánchez vuelve a la cámara baja tras ausentarse la semana pasada por asistir a una cumbre en India y después de la exclusiva de Libertad Digital sobre sus problemas de salud.
El diputado de Vox, José María Figaredo, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya entregado menos vivienda que denuncias recibidas por okupación en el último año.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado al Partido Popular y a Elías Bendodo por "no interesarse por ninguna política pública".
La portavoz popular, Ester Muñoz, se ha preguntado cuántos delincuentes van a entrar en España por las "malas políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez después de anunciar que van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida.
Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez por qué ha maniobrado para regular a medio millón de inmigrantes por la vía rápida.
El diputado de Vox, Gabriel Mariscal, ha criticado el "fanatismo climático" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado contra la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su gestión y le ha dicho al líder de la oposición que "España va como nunca y ustedes mienten como siempre".
Mertxe Aizpurua, la portavoz de los proetarras en el Congreso, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si tiene intención de desclasificar los documentos que tratan sobre la actuación "sucia" contra el pueblo vasco, refiriéndose a la actuación contra la ETA en sus años más sanguinarios.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la mala gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ha arrasado con todo, pero reconstruiremos lo que ha dañado"
Feijóo a Sánchez: "Desclasifique los documentos que advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar materiales de Adamuz, las causas del apagón, los viajes de su Falcon a Dominicana y los de Zapatero"