Este miércoles 25 de febrero tiene lugar la Sesión de Control al Gobierno de Pedro Sánchez coincidiendo con la desclasificación de la documentación del 23-F, que buena parte de los analistas ven como una nueva cortina de humo para tapar los múltiples escándalos que le rodean, del DAO a Ábalos, Cerdán y Zapatero.

Pedro Sánchez vuelve a la cámara baja tras ausentarse la semana pasada por asistir a una cumbre en India y después de la exclusiva de Libertad Digital sobre sus problemas de salud.