'El País' le propina una encuesta terrible a Feijóo: el PP cae y Vox no deja de romper su techo

El PP ganaría las elecciones generales si se celebrasen en este momento pero, al menos según la encuesta de 40dB que publica este miércoles El País, sería una victoria pírrica: los populares tendrían un 30,2% de los votos y, encima, pierden un punto respecto del sondeo publicado en febrero.

El sondeo de 40dB describe tendencias similares al de Sigma Dos que publicaba El Mundo el lunes, pero al contrario de lo que hacen todas las demás empresas demoscópicas, esta no presenta desde hace mucho la habitual estimación de escaños, así que no es posible saber qué ventaja tendría en el Congreso el PP respecto de un PSOE que en porcentaje de voto se acerca bastante: repite su guarismo del mes anterior y está a dos puntos y medio de los populares, con el 27,7%, también es uno de los registros más bajos de los socialistas, pero no el peor, como en el caso del PP.

Por su parte, Vox sigue subiendo y, si en febrero daba ciertos síntomas de agotamiento al ganar sólo una décima, en esta ocasión gana ocho y ya se prepara para atacar el 19%, quedándose en el 18,8%.

Los de Abascal no logran recuperar todo lo que pierden los de Feijóo, pero en la parte baja de la encuesta sí lo hace un sorprendente SALF, al que muchas empresas demoscópicas ya ni tienen en cuenta pero que gana siete décimas para llegar al 2,3%, es decir, mejora casi un 50% de la intención de voto que tenía en febrero, lo que no deja de ser un tanto sorprendente.

Por el contrario, los resultados de Sumar y Podemos parecen certificar que el PSOE está logrando sobrevivir a costa de fagocitar los partidos a su izquierda: Sumar pierde cinco décimas y está en el 5,9% y Podemos todavía está peor, ya que se dejan cuatro y su porcentaje de intención de voto es de sólo el 3,3%. La lectura es tan evidente como preocupante para ambos partidos: caen a plomo mientras se hacen públicos los debates –y casi las batallas– para la reordenación de lo que ellos mismos denominan ese "espacio político".

Así las cosas, es interesante comprobar cómo el bloque de la derecha –en el que incluimos a SALF por razones obvias– gana medio punto y supera con cierta holgura la mitad de los votos: llega al 51,3%. Y por el contrario, el voto de la izquierda pierde nueve décimas y está a casi 15 puntos en el 36,9%.

La encuesta ha contado con 2.310 entrevistas online, una muestra notable aunque en un formato que se considera menos óptimo. El trabajo de campo que se ha desarrollado entre el 20 y el 23 del pasado mes de febrero. Obviamente, no se recogerían los hipotéticos efectos del nuevo conflicto en Irán, que empezó el sábado 28.