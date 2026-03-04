El PNV tiende puentes con Feijóo, que mantuvo una "larga conversación" con Aitor Esteban

El desayuno informativo protagonizado por Alberto Núñez Feijóo en Bilbao ha dejado una imagen inesperada: la de Aitor Esteban y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea sentados junto al presidente del PP. A la cita ha acudido también Andoni Ortuzar, antecesor de Esteban como líder del PNV. Un acercamiento que se produce, según ha confesado el propio presidente del PP, después de mantener una "larga conversación" con el exportavoz nacionalista en el Congreso.

"Recientemente Aitor y yo hemos mantenido una conversación larga, sincera y respetuosa y para aclarar algunas de las cuestiones que, probablemente, no estaban suficientemente claras", ha dicho Feijóo al ser preguntado por la destacada presencia de los dirigentes nacionalistas para escuchar su intervención. En ese intercambio de palabras el líder popular le trasladó su rechazo al apoyo que el PNV brindó a Pedro Sánchez en la investidura.

Feijóo ha dicho "no entender" que el PNV sea socio del sanchismo. "Me sorprende que esto sea posible, porque esto y el programa del PNV tienen muchas incompatibilidades y pocas coincidencias", ha añadido, poniendo en valor las similitudes que sí guarda con el PP en asuntos económicos. "Desde el respeto y la educación vamos a mantener una relación de comunicación con el PNV y de lealtad a Euskadi", ha prometido.

Un encuentro en Madrid

Fuentes del PP confirman que Feijóo y Esteban se reunieron en Madrid hace varias semanas, a petición del PNV. El presidente del PP le trasladó que el respaldo a Sánchez es un "inmenso error que va contra los intereses de la mayoría de los españoles y, por tanto, también de la sociedad vasca".

"No creemos que nadie haya votado al PNV para apoyar la política fiscal del PSOE, la política de vivienda de Sumar, la política migratoria de Podemos y la política de seguridad de Bildu", trasladan fuentes del partido al respecto de este encuentro que enmarcan dentro de las relaciones que mantienen con todos los partidos, salvo Bildu.

Feijóo ha defendido que cualquier diálogo con el Gobierno Vasco se hará respetando las leyes forales y el Estatuto de Guernica, recordando que el PP defiende el Estado de las Autonomías. Ante la posibilidad de que el PNV promueva una reforma del Estatuto, Feijóo ha defendido que Galicia y el País Vasco "no se han dejado arrastrar por esa moda", hasta ahora.