Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" en su ataque a Trump

El presidente del Partido Popular ha criticado duramente la declaración institucional de Pedro Sánchez, que ha elevado todavía más el tono con Donald Trump por su intervención en Irán, desmarcándose de la posición adoptada por la UE. Alberto Núñez Feijóo le ha reprochado supeditar la política internacional a sus "intereses partidistas". "No debemos contemporizar con el régimen iraní como no debimos hacerlo con el régimen venezolano", ha advertido.

"No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados, y Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, la estabilidad de España y el posicionamiento de España en el mundo", ha advertido durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Bilbao, donde ha sido presentado por el líder del PP vasco, Javier de Andrés.

Feijóo ha llegado a pedir a EEUU y la UE que "no confundan" la posición adoptada por el Gobierno con los 50 millones de ciudadanos españoles, apelando a la comprensión de los aliados. "Nuestra relación con los EEUU ha de preservarse, la tenemos que hacer como socios de la UE y no podemos salirnos del marco de los socios de la UE por intereses políticos del presidente del Gobierno", ha avisado.

"Antes del derecho internacional están los derechos humanos y en Irán no se protegen los derechos humanos", ha zanjado sobre el debate abierto en torno a la actuación de Trump en EEUU y el incumplimiento del derecho internacional por intervenir en un país sometido al régimen de terror de los ayatolás, donde las mujeres son sometidas a todo tipo de violencia.

El presidente del PP ha reivindicado haber marcado ya posición desde que se produjo la intervención el pasado fin de semana, a través de una carta publicada en redes sociales, que acompañó después de otros mensajes. Esta es la primera vez que pone voz a la línea adoptada en torno a este asunto, después de que hubieran hablado la vicesecretaria Carmen Fúnez y la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.