La activista iraní Masih Alinejad, contra Sánchez: "¿Cómo te atreves a utilizar los cuerpos de mi gente?"

La activista iraní Masih Alinejad ha protagonizado, junto a la cubana Rosa María Payá, el acto organizado por el PP en el Congreso con motivo de la semana de la mujer. En plena guerra de EEUU contra Irán, Alinejad ha lanzado varios mensajes al Gobierno de Pedro Sánchez por alinearse con el régimen de los ayatolás al impedir operaciones norteamericanas bajo el lema del "No a la guerra".

"¿Cómo te atreves? ¿cómo te atreves?", ha gritado en la Sala Constitucional del Congreso donde se celebra el coloquio, reprochándole "utilizar los cuerpos de mi gente, que está combatiendo a los asesinos, por motivos partidistas". Nombrando expresamente a Pedro Sánchez, Alinejad ha sido muy crítica con el Gobierno español y, en general, con los países europeos que miran hacia otro lado ante el sufrimiento de las iraníes. "Estáis al lado de los asesinos", les ha reprochado.

En respuesta a las preguntas que iba haciéndole la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, muy crítica con el feminismo que profesa la izquierda en España, la activista iraní ha rechazado la "hipocresía" de la izquierda española y se ha preguntado si alguien piensa que "queremos la guerra". "Tenemos pesadillas todas las noches por nuestras familias, pero ¿dónde estaba el derecho internacional cuando las mujeres eran violadas en prisión por el crimen de mostrar su pelo?", se ha preguntado.

"Los iraníes se están sacrificando por defender la democracia, estamos dando nuestras vidas por defenderos a vosotros", ha defendido, recordado los atentados que sufre occidente al grito de "Alá es grande". "Estamos dando nuestras vidas para protegeros contra uno de los cánceres más peligrosos, que son los dictadores de la República Islámica. Si no les echamos infectarán el resto del país", ha advertido.

Previamente, la disidente cubana Rosa María Payá protagonizaba un coloquio con Jaime de los Santos en el que, entre otras cosas, reprochaba a Irene Montero y la izquierda española su connivencia con la dictadura de los Castro, preguntándose cómo pueden ponerse del lado de los violadores de las mujeres que están en las cárceles cubanas.

El acto, inaugurado por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha sido clausurado por Alberto Núñez Feijóo, que ha criticado que el día del "no a la guerra, el presidente ha enviado una fragata de guerra en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN. "Como siempre, Sánchez miente. Miente a la OTAN, a la UE y miente a los españoles", concluía. Han asistido también Iván Espinosa, Rocío Monasterio, Alejo Vidal Quadras y Esperanza Aguirre.