La violencia contra la mujer en España no desaparece a pesar de todo los millones invertidos y todos los recursos utilizados por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y de Ana Redondo. Todo ello con el beneplácito y la aprobación de Pedro Sánchez, que lleva al mando del Gobierno desde el año 2018. Reflejado en cifras, un total de 102.567 mujeres residentes en España sufren o han sufrido violencia reciente por parte de su pareja según datos del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska recogidos en el Sistema VioGén, la base de datos y el sistema de seguimiento policial creado en España para controlar y proteger a las víctimas de violencia de género.

Dentro de los casos activos recogidos por Interior, 27 mujeres están en riesgo extremo, otras 987 en alto, 14.396 en medio y 87.157 en bajo. En cuanto a las edades de las víctimas, Interior señala que existen 1.254 chicas menores de edad, mientras que hay 2.459 mujeres de 65 años o más.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande- Marlaska también ha señalado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa como presidente, un total de 53.297 mujeres víctimas tenían menores a su cargo. De este modo, en un total de 1.551 de estos casos, los hijos se han encontrado en riesgo real de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Estos casos son los que tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025, y existiendo niños a su cargo, "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".