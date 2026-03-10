La UCO ya ha certificado que la trama de obras públicas pagó por medio de Servinabar, no solo el alquiler de una casa para Santos Cerdán en una de las mejores zonas de Madrid. Además, le pagó el amueblado al gusto de 'la Paqui' –como llamaban en la trama a la mujer de Santos Cerdán–. La UCO tiene el resguardo de las compras, de los pedidos, de las órdenes de entrega… y hasta un manuscrito: uno que hace referencia a esos muebles y que se realizó en un folio con el membrete de Acciona, una de las grandes compañías vinculadas a las obras investigadas por presunto amaño.

La UCO ha recogido esta anotación en sus informes: "Para finalizar con lo relativo a la adquisición de muebles para la vivienda sita en Hilarión Eslava 32, entre la documentación intervenida en la sede de Servinabar se ha hallado un folio con anotaciones manuscritas con presumible referencia al alquiler y amueblado de la referida vivienda". La indicación de la UCO se realiza incorporando una fotografía del citado documento manuscrito. Y allí se puede ver que se trata de un folio con el logotipo de Acciona.

Gastos de los muebles de la casa de Santos Cerdán, anotados en un folio de Acciona - Libertad Digital

El folio en cuestión incorpora distintas cantidades: 3.000, 4.000, 2.400, 3.000, 1.900, 2.500, 3.500, 3.500 y otra de 10.000 con una anotación encima con la palabra 'muebles'. Todo ello unido por varios símbolos de sumar (+).

Lo cierto es que la UCO ha detectado que los pagos de una de las principales sociedades –Servinabar– de la trama de obras públicas presuntamente amañadas a Santos Cerdán no solo incluían la financiación de una vivienda en Madrid. También incluyeron el amueblado al gusto, principalmente, de su mujer, la conocida en la trama como 'la Paqui'.

La UCO detalla en sus informes que "el 7 de octubre de 2017, Santos informó a Koldo de que había abonado la fianza de una vivienda en las proximidades de la Glorieta de Quevedo (Madrid), indicando seguidamente la cantidad de 800 € –importe que, por la contestación de Koldo, se intuye que pudiera referirse a la cuota de alquiler–. A este respecto, al mes siguiente (noviembre), se comenzaron a transferir desde las cuentas de Servinabar, con frecuencia mensual y bajo el concepto 'alquiler Madrid', 800 € a Ezequiel Moreno Mozo, titular de pleno derecho de una vivienda en la Calle Cardenal Cisneros 65 de Madrid (Madrid), a escasos metros de la glorieta de Quevedo".

La UCO cuenta con pruebas que avalan que "dicho alquiler se produjo, según los pagos localizados en cuentas, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, alcanzando la cifra total abonada por el arrendamiento 7.200 €". Pero, coincidiendo con la finalización de este alquiler, y en fechas próximas a la moción de censura por la que cambió el Gobierno de España en junio de 2018, desde las cuentas de Servinabar se comenzó a abonar una nueva cuota de arrendamiento, esta vez para un inmueble "sito en la calle Hilarión Eslava 32, 6º derecha de Madrid, correspondiente a la vivienda de Santos y su familia hasta el mes de julio de 2025".

"Los abonos correspondientes a esta vivienda, siendo la destinataria de los mismos la titular del inmueble Gloria Puerto Sánchez ascienden a 47.505,93 €. Este importe se compone de la fianza abonada el 24 de julio de 2018 por valor de 2.450 €, y un total de quince mensualidades –de diferentes cuantías– por valor de 45.055,93 €. Cabe destacar que a la finalización del contrato, Servinabar recibió un ingreso procedente de Gloria Puerto por valor de 2.860,67 €, por lo que el acumulado destinado a la titular del inmueble, con motivo del arrendamiento, asciende a 44.645,26 €", detalla la UCO.

Y no fueron los únicos gastos acarreados por Servinabar con respecto al inmueble sito en la calle Hilarión Eslava 32 de Madrid. A través del estudio de los apuntes bancarios, en conjunción con el análisis del correo electrónico de Antxón, se ha tenido conocimiento de que la compra de determinado mobiliario para el inmueble de Santos habría sido sufragada desde las cuentas de Servinabar", señala el informe de la UCO.