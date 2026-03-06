El Tribunal Supremo fija el calendario del juico de la trama Koldo en 14 días y rechaza el retraso pedido por Ábalos

EL Tribunal Supremo ha fijado en una diligencia de ordenación el calendario del desarrollo de las sesiones del juicio de la trama Koldo, y ha rechazado en una providencia el aplazamiento del inicio del juicio solicitado por la defensa del exministro de Transporte, José Luis Ábalos.

Este miércoles el Supremo acordó la fecha para el inicio de la vista oral para el 7 de abril. En este caso se encuentran imputados el exministro, el que fuera su asesor, Koldo García, y el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Ábalos 24 años de prisión, 19,5 años para Koldo y 7 para Aldama.

La diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, fija que el juicio se extenderá desde el 7 hasta el 30 de abril. En total está previsto que el juicio se extienda durante 14 días a lo largo de todo el mes. Algunas días contarán con sesiones programadas para la mañana, otros para las tardes y para los días restantes está previsto que se celebren sesiones de mañana y tarde.

En la providencia, a la que también ha tenido acceso este diario, desestiman la petición de Ábalos de posponer el inicio del juicio. La Sala ha señalado sobre los problemas informáticos de la defensa del ex ministro para acceder a la causa por incidencias en el programa informático que la alberga que "es una aplicación cuyo funcionamiento es ajeno a esta Sala, siendo dependiente del Ministerio de Justicia, y por tanto, lo único que puede hacerse desde este Órgano judicial es poner las actuaciones a disposición de las partes en la Secretaría, para su consulta o bien su copiado en disco duro externo aportado al efecto".

Sobre la falta de tiempo para preparar el juicio que también alegó la defensa, el Supremo ha precisado que "ya se les comunicó verbalmente que, en caso de continuarse el juicio, las previsiones de la Sala eran señalarlo después de Semana Santa".