El Tribunal Supremo pone fecha al juicio de Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo ha acordado la fecha del primer juicio que afrontará la trama Koldo. La vista oral en la que se juzgará al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comenzará el 7 de abril a las 10 horas.

Ábalos y Koldo se encuentran imputados por el cobro de supuestas mordidas ilegales a cambio de la adjudicación de compra de mascarillas a dedo. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Ábalos 24 años de prisión, 19,5 años para Koldo y 7 para el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, que ha destacado por su papel colaborador de la Justicia.

En una diligencia de ordenación firmada por la Letrada de la Administración de Justicia, se especifica que, "en virtud de lo acordado en auto de fecha 3 de marzo último, y de acuerdo a los criterios de la Sala, el comienzo de las sesiones del juicio oral tendrá lugar el día 7 de abril de 2026 a las 10:00 horas, fijándose en resolución posterior el calendario del desarrollo de las sucesivas sesiones y fecha de su conclusión".

Así se ha mostrado después de que hubiese recibido el citado auto de 138 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital. En este, la Sala de lo Penal del Supremo le instaba a poner fecha para el juicio. El Alto Tribunal desestima las cuestiones previas suscitadas por las defensas de Ábalos y Koldo, siendo el último de ellos suscrito por Ábalos pidiendo que el tribunal se inhibiese y trasladase la causa a la Audiencia Nacional.

En este sentido, el Supremo rechaza por el momento que haya un careo entre Aldama y Koldo García y que este último pueda someterse a la prueba del polígrafo, como lo había pedido el exasesor. "El careo no es propiamente una prueba anticipada, ni un medio de prueba en sí mismo, sino complementario de otros", explica el auto firmado por la Sala de lo Penal del Supremo.

De la misma forma, asevera que "tampoco el polígrafo puede reemplazar la función de los Tribunales de valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad; además de tratarse de una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español."

Los testigos del juicio

Respecto a la petición de prueba testifical, la Sala acepta en el auto todos los testigos propuestos por la Fiscalía y por el acusado De Aldama, y en el caso de los que solicita Ábalos, admite todos menos el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Entre los que sí propone este acusado y se aceptan están el ministro de Político Territorial Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares Francina Armengol, ésta última también pedida por Koldo García.

Asimismo, el tribunal de siete magistrados que juzgará el caso rechaza 8 de los testigos solicitados por Koldo García (entre ellos también Grande-Marlaska así como el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa), así como 13 de los pedidos por la acusación popular, entre quienes estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

En total se han aceptado más de 75 testigos, así como una veintena de peritos. Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo García), la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (solicitada por todas las partes), el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras (a petición de Koldo García), el exgerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular), así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.