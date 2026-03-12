Illa, el político mejor pagado de España, se sube el sueldo y "capa" la web de transparencia de la Generalidad

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ya era el político mejor pagado de España, con un sueldo anual de 140.256,96 euros, cuando decidió que se iba a dar un homenaje con una subida del salario para alcanza la cifra de 146.635,82 euros. ¿Y eso? Pues porque dice que se lo merece. Así contestó este miércoles en el parlamento autonómico cuando la diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, le reprochó que en campaña electoral asegurara que se bajaría el sueldo.

"Es el aumento que se ha hecho a todos los servidores públicos de Cataluña y yo soy un servidor público de Cataluña", dijo imperturbable el líder socialista catalán y ministro de Sanidad de Pedro Sánchez durante la pandemia del coronavirus.

Pero el sueldo de Illa no es el único escándalo socialista en Cataluña. Un experto en Inteligencia Artificial ha demostrado que la Generalidad gasta 5.000 millones de euros al año en subvenciones a toda clase de entidades con fines tan vagos y dispersos como la "paz". Todo por la paz, institutos de la paz, centros de paz, organizaciones para difundir los valores de la paz y demás chiringuitos que orbitan en torno a las administraciones.

El experto se llama Gerard Giménez Adsuar y ha puesto en marcha dos webs llamadas "subvencions.cat" y "contractes.cat" para que se pueda acceder con claridad a los datos oficiales de la Generalidad.

El escándalo destapado por este experto y dado a conocer por "The Objective", es de proporciones mayúsculas porque no sólo se discute el sentido de las subvenciones de la Generalidad socialista, con una red clientelar extraordinaria, sino que cuando en el PSC y en el Govern se dieron cuenta del agujero provocado por Giménez, ordenaron borrar pruebas. A saco y sin miramientos. Así como "capar" la web oficial de la que se nutría Giménez Adsuar en su denuncia.

La censura de Illa

Confirmo el que m'ha semblat a primer cop d'ull. Les noves dades de concessions publicades tenen aproximadament 1 milió menys de registres que ahir. Adjunto captura de pantalla del dia de publicació de subvencions .cat vs avui: 06/03/26: 20.813.398 (amb 482 organismes únics)… pic.twitter.com/SPzJcVoNT5 — Gerard Giménez Adsuar (@gmnzgerard) March 11, 2026

El propio experto lo denunciaba en la red social X: "Confirmo lo que me ha parecido a primera vista. Los nuevos datos de concesiones publicados tienen aproximadamente 1 millón menos registros que ayer. Adjunto captura de pantalla del día de publicación de subvenciones.cat vs hoy: 06/03/26: 20.813.398 (con 482 organismos únicos) Hoy: 19.520.314 registros (con 67 organismos únicos) El grueso del gasto sigue estando presente, ahora no se superan los 5.000M € , mientras que antes sí".