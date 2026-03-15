El PP supera las expectativas con 33 escaños, frenazo de Vox y subida del PSOE

Alfonso Fernández Mañueco ha logrado revalidar su victoria en Castilla y León mejorando en cuatro puntos su resultado de hace cuatro años hasta superar el 35%, lo que le permite sumar dos procuradores más a los 31 que ya tenía, alcanzando así los 33. El Partido Popular rompe todas las expectativas después de 40 años gobernando la comunidad.

Vox mejora un punto su porcentaje de 2022 hasta el 18,9%, pero se queda lejos de la barrera psicológica del 20% que pronosticaban todas las encuestas. El resultado le permite subir un procurador hasta sumar 14. La derecha, por tanto, logra una victoria aplastante con casi el 55% de los votos.

La dura disputa entre PP y Vox queda, de momento, resuelta. Los de Santiago Abascal logran un resultado mejor al de Extremadura y Aragón, al subir un punto, pero no amenazan el resultado de los populares, que también mejoran. Mañueco ha aguantado mejor de lo esperado en las zonas rurales, donde los de Abascal tienen uno de sus caladeros de votos e hicieron una fuerte apuesta.

El PSOE sube a costa de su izquierda

El PSOE consigue, por primera vez en este ciclo electoral, mejorar sus resultados y no se hunde, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura y Aragón. El partido sube casi un punto hasta el 31% y suma dos escaños hasta los 30, gracias sobre todo a la desaparición de partidos a su izquierda como Podemos, que pierde su único representante por Valladolid, y desaparece de las Cortes de Castilla y León. Soria Ya también pierde un procurador y se queda con un único representante. La formación de Yolanda Díaz también se queda sin representación.

En Ferraz se felicitan por, según dicen, haber movilizado a su electorado con el "no a la guerra", aunque no sólo por ese motivo. En el partido creen que el programa electoral del candidato, Carlos Martínez, ha tenido una buena acogida, especialmente por su crítica al deterioro de la sanidad pública.

Pese a mejorar los resultados, la euforia en el PSOE es contenida al comprobar que el bloque de la derecha ha vuelto a dejar clara, por tercera vez en apenas tres meses, la tendencia que se está imponiendo. Auguran que la desaparición de los partidos a la izquierda del PSOE puede también ocurrir en las próximas citas electorales de Andalucía y las generales.

Esto avanza que la estrategia pasa por absorber a Podemos y Sumar para intentar resistir el huracán y lograr una posición más fuerte en la oposición, dada la victoria aplastante en la derecha. Si en las últimas generales los de Pedro Sánchez intentaron resucitar a Yolanda Díaz para favorecer la suma, lo ocurrido en este ciclo electoral evidencia el giro para que el PSOE aglutine ahora todo el voto de izquierdas.

Las negociaciones

El resultado en Castilla y León podría desbloquear las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, especialmente después de que Vox haya rebajado sus expectativas tras votar dos veces que no a la investidura de María Guardiola. De hecho, en la recta final de campaña, los de Abascal airearon un pacto con el PP extremeño para que el gobierno en funciones pueda operar, tras detectar el frenazo.

El líder de Vox ha tendido la mano al PP en su discurso de valoración de la noche electoral, asegurando que negociarán "medida a medida, con plazos y garantías de cumplimiento", desechando la idea de hablar de cargos. "A partir de mañana hay tres comunidades que esperan un cambio de rumbo, lo van a tener, podemos garantizarlo", ha dicho. También Alfonso Fernández Mañueco ha pedido "ponerse a trabajar a partir de mañana para tener gobierno y presupuestos".

Mañueco ya advirtió que en su comunidad no intervendría la dirección nacional de su partido para alcanzar un acuerdo, al que ya ha abierto la puerta desde la misma noche electoral al mostrarse dispuesto al diálogo. La intervención de Génova en Extremadura favoreció que las críticas se centraran en Miguel Tellado en lugar de Guardiola, lo que ha favorecido el acercamiento entre PP y Vox a nivel regional.