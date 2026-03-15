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Política

Las encuestas anuncian pocos cambios en Castilla y León: el único que sube con fuerza es Vox

El PP ganará las elecciones, tal y como estaba previsto, el PSOE cae pero menos y Vox es el único de los tres grandes partidos que sube con fuerza.

El PP ganará las elecciones, tal y como estaba previsto, el PSOE cae pero menos y Vox es el único de los tres grandes partidos que sube con fuerza.
El candidato de VOX por León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en León. | EFE

Los dos sondeos publicados en esta noche electoral en Castilla y León dibujan un panorama muy similar: el PP sube ligeramente respecto a su resultado en 2022, el PSOE baja pero sin desplomarse y Vox es el que logra un gran resultado, superando el 20% del voto. El pacto entre los de Mañueco y los de Abascal sería la única posibilidad para llegar a una mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo el PP mejoraría dos puntos y tres décimas respecto al resultado de 2022, llegaría al 33,7% y tendría entre 30 y 32 diputados, cuando tuvo 31 en las pasadas elecciones.

El PSOE se deja sólo dos décimas para quedarse en el 29,8% y, eso sí, perdería representación: ahora tiene 28 procuradores y se quedaría entre 25 y 27, es decir, podría dejarse hasta tres representantes.

Por su parte, Vox sería el que mejor lo hace de los tres grandes partidos: con un 21,1% gana tres puntos y medio y tendría entre 17 y 19 escaños, cuando ahora tiene 13.

En cuanto a los partidos regionalistas, Unión del Pueblo Leonés logra mejorar medio punto, alcanza el 4,8% y podría repetir sus tres diputados o incluso ganar uno; Soria Ya, por el contrario, pierde sólo una décima para quedarse en el 1,5%, pero se dejaría un procurador para quedarse con dos; y Por Ávila se mantiene con un representante. Además, IU-Sumar tendría un 3,8% del voto pero no tiene asegurado el escaño.

Para NC Report, que publica su encuesta en La Razón, el resultado del PP sería algo más bajo: con un 32,9% se quedaría en 31 o 32 procuradores.

El PSOE pierde unas décimas más para quedarse en el 29,2% y con 26 o 27 diputados. Y Vox llega por los pelos al 20%, superándolo por una décima y mejoraría cuatro o cinco escaños: llegando a 17 o 18.

En cuanto a los regionalistas, también los resultados son muy similares a los del sondeo de Sigma Dos, y a los de 2022: UPL repetiría sus 3 procuradores, Soria Ya se quedaría con 2, Por Ávila también renueva su representante y, además, según esta encuesta IU-Sumar sí tendría asegurado un procurador.

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