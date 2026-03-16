Feijóo apremia a Abascal: "Vox sólo ha puesto excusas para bloquear y ya está bien"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presionado a Vox para que "deje de bloquear" los acuerdos en Extremadura y Aragón, una vez se han celebrado las elecciones de Castilla y León. "Ya está bien, ya está bien", ha repetido en varias ocasiones, reprochando a Santiago Abascal haber impedido la gobernabilidad tumbando la investidura dos veces de María Guardiola y evitando firmar un pacto con Jorge Azcón.

"Nos corresponde entendernos", ha avisado ante la plana mayor del partido, reunida en la Junta Directiva Nacional. "Es la única fórmula", ha añadido, defendiendo que las urnas obligan a un gobierno liderado por el PP y apoyado por Vox, aunque ha admitido que no tiene por qué ser la opción preferida por todos los votantes de la derecha.

La reunión se ha celebrado después de la entrada triunfal en la sede del PP de Alfonso Fernández Mañueco, al que todos han dado un caluroso y prolongado aplauso después del resultado de anoche. Tanto Mañueco como otros presidentes autonómicos han admitido que prefieren gobernar en solitario, aunque dicen que si Vox exige entrar en los gobiernos "no será excusa para no pactar".

El eje del programa de gobierno

Feijóo ha apelado en todo momento a la "responsabilidad" para ofrecer una "alternativa" al sanchismo. El líder del PP ha reprochado a Vox sus "excusas" para no pactar, fijando como "punto de partida" el programa de diez medidas que hicieron público en mitad de la campaña electoral de Castilla y León. A estos acuerdos se unirían las "peculiaridades" de cada territorio.

"Hoy nadie conoce objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox, nadie ve algo incompatible ni razones para bloquear, sólo se han puesto excusas y creo que ya está bien". "No se puede hacer cautivos a los españoles de ninguna estrategia de ningún partido", ha criticado. "Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen los votantes del PP ni de Vox", añadía.

Por último, ha lanzado un aviso a navegantes de cara a la campaña que se avecina en Andalucía, donde todavía no hay fecha para las elecciones que se celebrarán en mayo o junio: "Espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía, ya está bien, ya está bien; ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallarles", ha dicho tajante.