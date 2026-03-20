Sánchez trata de capear la crisis de Gobierno: "Entiendo que el salseo es interesante"

El espectáculo vivido este viernes en La Moncloa ha resultado inédito. Tras dos horas de plantón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por dividir en dos el decreto para capear la crisis, consciente de que uno de los textos logrará previsiblemente el respaldo de la Cámara la próxima semana, mientras que el otro, el relativo a la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años, se topará con el rechazo de parte de sus socios, como Junts o el PNV.

Como era previsible, tras el Consejo de Ministros extraordinario y en la posterior rueda de prensa, Sánchez ha sido preguntado hasta en tres ocasiones por este choque. Su propósito no ha sido otro que rebajar al mínimo el alcance del terremoto político. "Yo no lo veo en absoluto un problema, sino todo lo contrario, un activo de este Gobierno", ha respondido Sánchez valorando la capacidad de "diálogo" del Ejecutivo.

También de forma burlona se ha excusado en que en ningún momento existe un plazo prefijado para concluir los Consejos de Ministros, obviando el plantón de sus socios. "Desconocía que existiera una previsión de horas de la celebración de un Consejo de Ministros, tenemos unos que duran más, otros menos. Lo importante es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de cinco mil millones de euros".

Ante la insistencia de los medios de comunicación, ha tratado de cerrar esta crisis de Gobierno, la mayor vivida en esta legislatura, como pura prensa rosa. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios de comunicación, pero estamos hablando de un plan muy importante y es el resultado de todas esas horas de negociación que hemos tenido a distintos niveles".

Una rueda de prensa bajo la atenta mirada de los ministros económicos Elma Saiz, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen, y marcada por la ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo que evidencia la fractura en el seno del Gobierno de coalición.