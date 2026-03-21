Los funcionarios alertan del Efecto Cobra: "oficinas desbordadas" y "efecto llamada brutal"

En agosto de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una gira por varios países de África. El viaje, en plena crisis de los cayucos en Canarias y Ceuta, provocó una fuerte polémica política porque, en Gambia y Mauritania, promocionó a España como un país receptor de lo que llamó "inmigración circular". Tanto PP como Vox criticaron este discurso por considerar que alentaba el efecto llamada.

En la última parada de su viaje, en Dakar, Sánchez cambió el tono y puso el foco en las mafias y en la necesidad de "desincentivar" su negocio.

"Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer", afirmó, advirtiendo de que con ellas "se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también el terrorismo".

El presidente explicó que la mejor forma de combatir estas redes era mediante "el retorno de quienes han llegado a España irregularmente". Según señaló, este retorno lanza un mensaje "desincentivador, nítido y contundente", además de responder a la legislación española y europea.

Menos de dos años después, Sánchez ha vuelto a cambiar de criterio: ha pasado de defender el retorno como herramienta contra las mafias a anunciar una regularización masiva y exprés de inmigrantes en situación irregular antes de 2026.

En concreto, el pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un Real Decreto de regularización extraordinaria. Sin embargo, casi dos meses después, todavía no se conoce el texto definitivo, pese a que el plazo para solicitar los papeles debería comenzar a principios de abril.

Aun así, sin haberse aprobado la medida, ya se estarían observando las primeras consecuencias negativas. ¿Cómo una norma pensada para solucionar un problema puede acabar agravándolo incluso antes de entrar en vigor? Es lo que La Radioteca ha denominado "Efecto Cobra 2.0", eje del último podcast de Dieter Brandau y su equipo.

En el nuevo capítulo (‘El Efecto Cobra’) se analizan las posibles consecuencias para la seguridad derivadas del anuncio del Gobierno. Según se expone, la regularización estaría generando ya un efecto llamada que las mafias estarían aprovechando. Además, los flujos migratorios estarían cambiando, y la Policía Nacional ha detectado seis nuevas rutas utilizadas por inmigrantes desde terceros países hacia España.

El podcast también recoge testimonios de agentes, funcionarios y expertos:

"El efecto llamada se está produciendo de una manera brutal".

"No sabemos cómo lo vamos a afrontar. No nos han dado instrucciones desde arriba".

"Las mafias aprovechan los mensajes de Moncloa para indicar a los inmigrantes que tendrán éxito".

"La Administración, a día de hoy, no puede afrontar un proceso de regularización. Las oficinas están desbordadas".

Para conocer en detalle qué es el "Efecto Cobra", pueden escuchar el nuevo capítulo de ‘La Radioteca, con Dieter Brandau’, disponible en Libertad Digital, esRadio y en las principales plataformas de audio y YouTube.