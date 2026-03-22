El 'dominguero' Puente atiza al alcalde de Málaga y a la prensa: "Es de primero de Goebbels"

Óscar Puente se ha pasado el domingo cargando contra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y contra un periódico. El ministro de Transportes escurre el bulto, recurre a las excusas cuando se trata de abordar los dos meses que la ciudad andaluza lleva sin Alta Velocidad por un talud formado a consecuencia de los temporales a la altura de Álora, y dispara sin piedad en X contra todo aquel que ose cantarle las verdades del barquero.

El jueves, el mamporrero mayor del Ejecutivo difundió un vídeo contando su versión sobre "lo que está sucediendo en Málaga con el corte de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Málaga" y criticando "la lamentable desmemoria y manipulación del PP y sus corifeos mediáticos". Además, Puente invitaba a Francisco de la Torre a acudir con él al lugar.

Lo prometido es deuda. Aquí el vídeo explicando lo que está sucediendo en Málaga con el corte de la línea de alta Velocidad Sevilla-Málaga. Lo que estamos haciendo, el por qué de que la línea esté cortada y la lamentable desmemoria y manipulación del PP y sus corifeos mediáticos. pic.twitter.com/5ekjwCmHMH — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

El alcalde le ha respondido este domingo en X. De la Torre aceptaba la invitación: "Ministro, buen domingo desde Málaga. Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo. Igual que será estupendo conversar personalmente, en un tono institucional y correcto, en lugar de hacerlo por aquí".

Ministro, buen domingo desde Málaga. Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo. Igual que será estupendo conversar personalmente, en un tono institucional y correcto, en lugar de hacerlo por aquí FTP https://t.co/rdAP2R508m pic.twitter.com/Kk4qYDm3EI — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) March 22, 2026

Por su parte, Puente respondió… ciscándose en un periódico. También este domingo, el periodista Javier Recio publicaba en Diario SUR una columna en la que criticaba al ministro por su "total falta de empatía con el problema de la alta velocidad en Málaga, ya que está poniendo en duda las consecuencias económicas que dieron a conocer los empresarios del sector turístico de la provincia". "Óscar Puente se ha dedicado a insultar a los medios de comunicación, entre ellos a SUR, en vez de solucionar a la mayor brevedad posible el talud de Álora. El presidente de Adif vino el lunes y echó un jarro de agua fría a los usuarios de la alta velocidad al asegurar que la línea no estaría lista para el 23 de marzo como se había anunciado previamente por esta entidad, por lo que en Semana Santa Málaga quedaría incomunicada por alta velocidad. Hay trenes, sí, pero tardar cuatro horas y media es de todo menos alta velocidad", continuaba el texto.

El aludido contestó con su habitual delicadeza de lija: "Lo de que Cara al Sur™️ se atribuya la representación de Málaga es de primero de Goebbels. Si pones en evidencia sus bulos, faltas al respeto a Málaga. Que es justo lo que ellos hacen con sus bulos. Su problema es que conmigo pinchan en hueso".

Lo de que Cara al Sur™️ se atribuya la representación de Málaga es de primero de Goebbels. Si pones en evidencia sus bulos, faltas al respeto a Málaga. Que es justo lo que ellos hacen con sus bulos. Su problema es que conmigo pinchan en hueso. pic.twitter.com/dL1XIeTBz6 — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 22, 2026

Igual Adif monta, a la manera de Aena, un premio multimillonario al tuit más ponzoñoso.