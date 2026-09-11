La mala transición

Llegué un poco tarde a aquel mitin y con un pequeño bloc de notas al que ya no le quedaban páginas en blanco. Me dieron un clavel rojo, una pegatina con un puñito y una banderita del PSOE con palito de plástico, como una pajita de esas que después prohibieron en la UE, en su lucha contra la alegría de las gentes. En la puerta, a la compañera que repartía el material de campaña, le expliqué que yo iba como representante del cuarto poder, que no necesitaba merchandising. Me guiñó un ojo con una complicidad muy grimosa, y me dijo: "los necesitamos a todos". Después me puso ojitos de amor desorejado como si estuviera mirando frente a frente al mismísimo Comité Federal. Adorable.

Estaba la música tan alta que me imaginé que dentro habría una gran fiesta, pero me equivoqué: había un funeral, pero un funeral aburridísimo, como si el muerto hubiera fallecido de viejo, y no en un accidente de aviación en una misión heroica en Los Alpes. En realidad, la gente charlaba de fútbol o de música, matando el tiempo, que todo el mundo quería escuchar al pez gordo y largarse, que además los teloneros no se habían preparado el discurso y, cada vez que intentaban contar un chiste, se olvidaban del final, o le daban la vuelta estropeándolo. Cada bochornoso juego de palabras era ahogado por una gran ovación que ordenaba un tipo bajito desde el foso, como en esos programas cutres de los 90 en los que siempre salía Emilio Aragón con traje y zapatillas deportivas.

Al fin salió al escenario Joaquín Almunia, más gordo que pez, y fue la primera vez que vi a un candidato presentarse ya embalsamado a su propio nacimiento. Tenía el don de gentes de la corteza de un chopo anciano, la gracia de una patada en los huevos, y el instinto político de un alimoche confundido por la gripe aviar. El previsible desastre de la izquierda hacía muy feliz a la derecha, que es tonta siempre que puede, porque nadie pensó entonces que de ese vacío podía surgir el monstruo de siete cabezas que enterró para siempre, en aquel momento, lo que los progres del PP todavía hoy llaman "PSOE bueno".

En el mitin Almunia no dijo nada memorable, e incluso todavía me pregunto si realmente dijo algo. Aquel año lo habían convencido de que, con su cara de socialista noventero, es decir, indistinguible de la de Luis Roldán o de la de Manuel Chaves en mitad de la noche, era suficiente para ganar las elecciones al tipo del dóberman que vivía en blanco y negro.

Pregunté a la salida a varios de los asistentes si el mitin había decidido su voto. Un hombre sospechosamente acelerado, con americana de pana marrón, gafitas Miguel Boyer, y barba imprecisa, es decir, socialista, que rompía y tiraba la banderita a una papelera, me dijo: "sí, voy a votar al cabrón del bigote. El PSOE ha muerto". "El cabrón del bigote", lo habrán adivinado, no era Antonio Resines sino José María Aznar. Y yo siempre pensé, no sé por qué motivo, que aquel hombre extraño era del CESID, los espías de entonces.

Salió del recinto una loca con el pelo morado —siento estereotipar al estereotipo—, y me recriminó estar acosando a los votantes en mitin ajeno, por mi encuesta improvisada a pie de Almunia. Como estaba ya inquieto después de dos horas entre tanto progre y me picaba un montón la entrepierna, tan solo le dije: "señora, estoy trabajando". Ella sacó toda la ordinariez que llevaba dentro, que era muchísima, me empujó discretamente y me pidió mi acreditación de prensa, que no he llevado encima nunca, y menos para ir a cubrir un funeral. Abrí las manitas como un mapache sorprendido por la punta de un rifle, y creo que no dije nada más, porque siempre me ha costado mucho comunicarme con este tipo de señoras tan deeply concerned con su papel en una organización.

Entonces llamó a gritos a Fido Dido, un tipo espigado, afectadísimamente amanerado —aún había gays votando al partido que apoya ahora que los ahorquen en Irán—, que apestaba a whisky caro y daba saltitos al hablar como si se estuviera meando, que me dijo que él mandaba mucho allí, y que yo no tenía autorización para estar en el acto. Como en una infinita conversación con lunáticos, miré alrededor, arriba la luna presidía el cielo azul de las primeras horas de la noche, y le dije de la manera más educada posible, tratando de evitar la condescendencia, que no estaba en el acto, sino en la puñetera calle —cuánta falta hacía ya entonces el regreso de Barrio Sésamo para explicar la diferencia entre dentro y fuera—, a cincuenta metros de la puerta del recinto. Me dijo entonces, con maneras muy del año 2000, "chaval, la puñetera calle es nuestra", y se fue dando saltitos, no sé si por la inminente avalancha de la micción, o si es que llevaba una pata de palo bajo la pernera de su pantalón de franela.

Pero no, la calle no era suya, aunque lo sería años después, tras el 11M. Y, como las charos que escoltaban a Fido Dido se estaban poniendo muy pesadas, decidí marcharme, abriéndome paso entre un ejército de señoras vociferantes como un Vito Quiles cualquiera. Miré atrás y el corrillo de señoras indignadas aún discutía para qué medio fascista trabajaría, pero yo entonces no era empleado de ningún medio que ellas pudieran reconocer. Por lo demás, maldecían a la prensa no sumisa, y a viva voz, como para provocar que las masas que abandonaban el recinto se sumaran al linchamiento de este joven y apuesto plumilla, pero aquella gente lo que quería era salir de allí para cenar y tomarse un gintonic, tratando de digerir el tremendo coñazo que les acababa de endilgar el flamante candidato presidencial del PSOE.

Aquella imagen, como un bostezo, Joaquín Almunia saliendo solo por una puerta lateral, ante la indiferencia de los militantes, más ocupados en amedrentar a un reportero indocumentado que en lo que pasaba en su propio partido, fue para mí la foto del final de aquel PSOE que les legó Felipe González, y que fue el peor, antes de que emergiera el mucho peor de José Luis Rodríguez Zapatero, y antes de que llegara el definitivamente diabólico de Pedro Sánchez.