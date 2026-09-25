El manantial de Ferraz

Listas de periodistas díscolos, "sustos" —bonito eufemismo— a jueces y empresarios, seguimientos, coacciones, intentos de comprar silencios, retirada de publicidad institucional, presiones, amenazas, linchamientos mediáticos… La democracia, según Sánchez. Una vez más, no hay nada más peligroso que un débil ejerciendo el poder. España está pagando las carísimas consecuencias de la inseguridad patológica de un sujeto al que tal vez nos habría salido mucho más barato pagarle una suscripción vitalicia a la López Ibor, enviarlo a Supervivientes, o sufragarle una jubilación anticipadísima en Rabat, mordisqueando dátiles, contando dromedarios y buscando los restos de su móvil en el zoco.

En la sucesión de revelaciones periodísticas, "la cloaca" empezó como el divertimento secundario de una arribista de mirada oblicua, feminidad fluida e incierta ascendencia, y ha terminado con una incesante actividad mafiosa destinada a eliminar, metafórica o literalmente, a todos aquellos que se interponen en el empeño de Sánchez por mantenerse en La Moncloa hasta que las ratas bailen flamenco.

La cloaca demuestra que España está mucho peor de lo que pensábamos. Y que el PSOE ha vuelto a lo de siempre: esa pulsión casi sexual hacia el delito. No esperábamos menos del partido de Filesa, los GAL, el Caso Roldán, y el escándalo de las escuchas del CESID. No esperábamos menos del partido del 11 y 13-M, de la rendición ante ETA y del golpe de Estado del 34. El socialismo en España no solo engendra miseria, como en cualquier otra parte, sino también delito, corrupción, y pobreza; no es casualidad que, desde la era Roldán, los únicos sectores que claramente prosperan bajo los mandatos del PSOE sean la prostitución y el narcotráfico.

Por lo demás, la cloaca sanchista no es ninguna cloaca. El problema del periodismo es que siempre te ves obligado a poner nombre a las cosas. Y, siguiendo a Foucault en La arqueología del saber, controlar el discurso mediante el que se describe una realidad incide inevitablemente sobre ella, al menos en lo que se refiere al modo en que los demás la entienden, a la formación de la opinión pública. Y nombrando cosas, no siempre aciertas. No me gusta "la cloaca" de Sánchez porque parece aludir a algo subterráneo y residual, sin contacto directo con la luz del día ni con la oficialidad, algo de lo que sus responsables fácilmente pueden no hacerse responsables. Con lo que hoy sabemos, la cloaca sanchista no es cloaca, es manantial instalado en el mismo corazón de Ferraz. No es una subtrama, es la trama. No es un lobo solitario de la estructura sanchista, es el mismo Sánchez en toda su sanchidad. La cloaca es el meme: "haz cosas sanchistas sin decir que estás haciendo cosas sanchistas".

Las fotografías de los seguimientos a Alejandro Entrambasaguas y otros poco partidarios del sanchismo constituyen un gran escándalo. Nadie dude que el periodista habrá tenido que esquivar antes a varias Exuperancias Rapú; Patxi López es mi candidato favorito para esconderse en el armario esta vez. Y las conversaciones sobre cómo acabar con la jueza que investiga al hermano del presidente ponen los pelos de punta. Todo lo que vamos conociendo nos confirma que la democracia española ha sido suspendida. Vivimos una ficción democrática.

No hay garantía alguna de elecciones libres cuando el Gobierno ha intentado alterar el censo electoral, y el presidente tiene el antecedente del pucherazo en sus propias primarias. No hay libertad de prensa cuando los periodistas son perseguidos y acosados por esbirros del Gobierno. No hay separación de poderes cuando los jueces son amordazados, amenazados, o desacreditados por el Ejecutivo. No hay Estado de derecho cuando el Gobierno y sus miembros pueden vivir al margen de las leyes que sí rigen para los demás ciudadanos; que Ábalos y Cerdán hayan acampado en Soto del Real no significa nada, también lo hicieron en su día Vera y Barrionuevo para evitar que entraran peces más gordos. Y tampoco hay control y rendición de cuentas, que el Parlamento es un circo controlado por payasos sanchistas y sus mujeres barbudas y enanos. ¿Qué queda de la democracia española, entonces? Pura cosmética. Y el miedo de la oposición a reconocer que la España del 78 ha sufrido una atroz voladura a manos del PSOE.

La democracia española bajo el sanchismo es, en fin, una inmensa ciénaga de efluvios autoritarios, anegada por las aguas residuales que manan de Ferraz. No existe tal cloaca como algo oculto y anecdótico, sino un hediondo manantial de podredumbre oficial que lo alcanza todo, y que nos mantiene sepultados a todos los españoles.