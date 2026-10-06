El laberinto del Sauno

Pedro Sánchez arrancó la legislatura llamando a levantar un muro frente a la derecha reaccionaria. Desde el primer día, ese muro dejaba fuera a PP y Vox, representantes de casi la mitad de los votantes. Y no se detuvo ahí. Ladrillo a ladrillo, fue dejando al otro lado a todo el que no comulgara con el argumentario socialista. Los periodistas incómodos pasaron a formar parte de la "máquina del fango"; los jueces que investigaban a su entorno, a conspirar contra el Gobierno; empresas e inversores se convirtieron en "especuladores"; y los propietarios, en "buitres". De tanto alzar paredes, Sánchez ha acabado encerrado en su propio laberinto. Le ha pasado como a Dédalo, que llenó el laberinto de Creta de tantos engaños y trampas que no acertaba a encontrar la salida.

Dentro se ha construido un cuento de hadas. Como el fauno de Guillermo del Toro, Sánchez promete un reino mágico a quien se deje llevar por sus palabras y no haga caso a la cruda realidad. En ese reino, la economía va "como un cohete", él es un referente internacional, las estimaciones de voto del CIS reflejan bien la realidad y las instituciones, por fin, se están volviendo imparciales y democráticas. Ciego a lo que pasa fuera, atrapado en sus propias mentiras, solo ve lo que quiere ver.

Durante meses repitió que las elecciones serían en 2027, que agotaría la legislatura. Pero, incapaz de encontrar la salida de su laberinto, ha decidido escapar por arriba y adelantar las elecciones al 29 de noviembre. Para echar a volar, ha encontrado unas alas improvisadas en las movilizaciones por la vivienda que siguieron al desahucio de Maricarmen. Sánchez ha escuchado las voces de su partido que le decían que era "ahora o nunca". Es la primera promesa incumplida que se agradece. Y mejor ahora que nunca, como algunos empezaban a temer.

La versión oficial es que la vivienda le ha abierto una ventana de oportunidad. Lástima que esa ventana solo tenga vistas a su propia gestión. Cuando llegó a la Moncloa, la vivienda era la decimoquinta preocupación de los españoles; hoy es la primera, y con diferencia. Sus políticas han agigantado el problema del acceso a la vivienda: ahora hay menos oferta, mucha más demanda y precios prohibitivos.

Pero es probable que el de la vivienda no sea más que un señuelo. Lo que parece haberle empujado a adelantar las elecciones no es esa ventana, sino una puerta que se cerraba: la de los juzgados. A los casos que cercan a su mujer, a Zapatero y a sus dos secretarios de organización se suma el más grave: la probable imputación del propio PSOE por el caso de las cloacas. Cada mes de espera aumentaba el riesgo de tener que pedir el voto al frente de un partido imputado. Con las elecciones convocadas, confía en que los jueces aplacen esas decisiones hasta después del recuento.

Aunque no es buen momento para ir a las urnas, Sánchez calcula que cualquier otro será peor. Aspira a sumar lo suficiente para seguir en la Moncloa o, al menos, para evitar una debacle que le impida mantenerse al frente del PSOE desde la oposición. Pero ha echado a volar con alas de cera. Atacar al propietario no parece la mejor bandera en un país donde casi tres de cada cuatro hogares tienen casa propia, y menos aún con un electorado socialista en el que abunda la propiedad inmobiliaria. Bolaños presume de que su jefe siempre remonta. Ícaro también remontó el vuelo, pero eso fue lo que precipitó su caída.