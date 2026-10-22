'Coup d'État'

Qué raro que Cándido Conde-Pumpido vote contra el Gobierno. Qué raro que el Tribunal Constitucional dé carta blanca al Supremo para continuar el procedimiento contra la Ley de Nietos. Qué raro que nadie del PSOE haya puesto el grito en el cielo. Qué raro que los comunistas no hayan hecho lo mismo. Qué raro es todo. Nos venden que Sánchez, consciente de que tiene las elecciones perdidas, lo único a lo que aspira es a ser primera fuerza, resultado que recibe el aval de ese buñuelo de viento con pelo cultivado que es Iván Redondo. La violencia instigada desde el Gobierno contra Vox pretende al parecer que el partido de extrema derecha crezca hasta hacerle perder al PP los suficientes votos como para que el PSOE cumpla la expectativa. En cualquier caso, añaden los sesudos analistas, Sánchez tan solo aspira ya a ser el jefe de la oposición cuando pierda el Gobierno.

¿Cuándo se ha conformado Sánchez con el premio de consolación? ¿Y si el plan consistiera en impugnar las elecciones por no dejar votar a unos nietos o bisnietos de españoles? ¿Y si Pumpido se estuviera vistiendo de una apariencia de independencia para luego decretar la repetición de los comicios por haber privado del sufragio a unos extranjeros a quienes los socialistas regalaron la nacionalidad? ¿Y si el objetivo fuera que, mientras tanto, Sánchez se mantuviera como presidente del Gobierno en funciones?

Desconcierta que Bolaños haya empujado a Gabilondo a interponer un recurso que estaba abocado al fracaso. Pero tal vez se recurrió al tonto útil para que Pumpido reforzara su muy desacreditada autoridad y poder disponer de ella cuando llegue el momento del golpe que se le ha pedido que dé.

A la vista de todo ello, resulta tentador pedirle al Supremo que deje votar a la marabunta que los socialistas metieron en el censo CERA y pechar con los diputados que el PSOE gane por ello, en la convicción de que no serán suficientes para evitar la mayoría absoluta de la derecha. Pero, ante todo, no es un argumento jurídico que pueda escuchar el Supremo. Segundo, no está dicho que la derecha ganara a pesar del voto CERA porque el PSOE ha montado una maquinaria ex profeso con el fin de que tal sufragio dé un vuelco a los resultados. Como tampoco lo está que los socialistas no tengan un plan B para impugnar los comicios con cualquier otro pretexto y dar el mismo golpe que llevan planeando desde vaya usted a saber cuándo.

Los españoles deberíamos tener en el futuro bien presente, no en manos de quién hemos caído, como si fuera una desgracia similar a las siete plagas de Egipto, sino por culpa de qué partido nos vemos como nos vemos. El PSOE colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, propició la Guerra Civil, recogió los frutos del golpe de Estado del 23-F y los del atentado del 11-M y se alió con los enemigos de España, incluida la banda terrorista ETA, convenientemente blanqueada, para sostenerse en el poder y repartirse el botín. Que hayan perdido algunas elecciones de vez en cuando sólo se explica porque, además de corruptos y tramposos, son también tontos de capirote. Y la derecha haría bien en aprender que, cuando te esgrimen un revólver, no tiene sentido emprender un combate singular armado tan solo con un florete.