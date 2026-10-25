El 12 de junio de 2018 Pedro Sánchez preguntaba retóricamente a Máximo Huerta, que había ido a presentar su dimisión tras solo una semana de ministro: "Todos acabamos mal. ¿De mi qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia?". Una posible respuesta es que la historia lo etiquete como Pedro el pathocrata siguiendo el modelo de Andrzej Łobaczewski para los psicópatas políticos. Łobaczewski fue un psicólogo social que tuvo la mala suerte de vivir, como sus coetáneos polacos, bajo los dos sistemas totalitarios del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Sin embargo, conservó el coraje para resistirse a la maquinaria ideológica y pensar fríamente lo que estaba aconteciendo en su país. En su libro Political Ponerology planteó una teoría para entender cómo el mal a gran escala no se reduce a una ideología criminal o una burocracia genocida, sino que hay un componente psicológico al que denominó "ponerología", el estudio de la naturaleza del mal, del que se seguía el concepto de "pathocracia", un orden en el que una minoría con rasgos patológicos —especialmente psicopatía— adquiere un poder desproporcionado, normalizandose su conducta tóxica y convirtiendo las instituciones en instrumentos de dominio, vigilancia y castigo.

El proceso no suele empezar de golpe, sino que pasa por una serie de fases psicológico-políticas. Primero, una etapa "histeroide" en la que la sociedad pierde su capacidad crítica cuando unos "hechizadores" se sirven de máscaras ideológicas y terminología buenista —"progresistas", "lado correcto de la historia"— para infiltrarse en las instituciones. Durante la fase de disimulo, estos "hechizadores" fingen normalidad mientras operan con una lógica invertida a través de la manipulación emocional y el empleo de una doble lengua orwellliana. La mayoría no solo se adapta a esta conducta tóxica, sino que finalmente termina sometiéndose o siendo marginada. Las pathocracias como el fascismo nazi y el comunismo soviético terminaron en terror y totalitarismo. Para la pathocracia actual, entre el socialismo sanchista y el nacionalismo puigdemontiano, el mecanismo de intimidación y acoso es más gradual pero no menos insidioso. Sin duda, es más amable el totalitarismo de Un mundo feliz que el de 1984, pero no menos criminal.

España no es una pathocracia… aún. Sigue habiendo elecciones competitivas, prensa libre y crítica, oposición organizada, jueces que investigan y condenan a personas del entorno del poder, y posibilidad real de alternancia. No hay purgas sanguinarias, campos de reeducación ni control total de la información. Pero no será porque el sanchismo no ha puesto los cimientos de un sistema pervertido y las semillas de una distopía socialista en la que la disidencia sea un delito y la crítica, un pecado. El patrón de captura de las instituciones, presión sobre policías y jueces, así como normalización de las excepciones —sobre todo familiares— reproduce las fases tempranas del proceso descrito por Łobaczewski.

Ejemplos paradigmáticos: el CIS, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, RTVE, el Banco de España… forman un patrón de instrumentalización. Por no hablar de esa particular familia de la Moncloa entre Kirchner y Ceaucescu, con Begoña Gómez interpretando a Lady Macbeth, David Sánchez, a Yago y los "titos" García Ortiz, Ábalos, Cerdán y Koldo cumpliendo diversas condenas mientras emulan a Edmund, Aaron y Shylock.

Que estos procesos judiciales y condenas existan demuestra que el sistema todavía no está completamente neutralizado, aunque la imposición del Tribunal Constitucional sanchista sobre el Tribunal Supremo —este sí independiente… todavía— apunta hacia el peor escenario posible, con todo el sistema judicial acosado al estilo de la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermanísimo, perseguida por la "trama Leire", las cloacas sanchistas. Por no hablar de la policía, véase el teniente coronel Antonio Balas y agentes de la UCO presionados por la cúpula político-policial mientras investigaban a altos cargos socialistas.

El control hoy en España no se ejerce principalmente mediante la prohibición explícita, sino a través de la conversión de la monarquía constitucional en una república bananera. De este modo, la amnistía se presenta como reconciliación, el control de organismos como pluralismo, y la caza del juez independiente o el policía profesional se justifica como lucha contra el "lawfare". Los lobos acusando a los mastines de brutalidad y a las ovejas, de fachas.

Łobaczewski advertía que las pathocracias no surgen de la nada, sino que aprovechan la pérdida de sentido crítico, la histeria moral y la tolerancia hacia perfiles que serían rechazados si no se hubieran normalizado. Hemos echado a Tejero y ETA por la puerta, pero se nos han colado Otegi y Puigdemont por la ventana. La pregunta que hemos de hacernos es si el sistema democrático y los españoles todavía conservan suficiente capacidad de resistencia y lucidez o si la normalización gradual del vicio apoyado en el crimen seguirá avanzando mientras se mantiene la apariencia de competencia y legitimidad. El 29 de noviembre de 2026 tendremos la respuesta sobre si todavía queda margen de regeneración en clave liberal o nos sumimos de cabeza en la degradación de Pedro el pathocrata.