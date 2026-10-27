De ratas y barcos

Se ha hablado mucho, muchísimo, de la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid. Y, sin embargo, no tanto como merece. Es verdad que es la última de un rosario de ellas, pero también que es la primera abiertamente dirigida contra Sánchez. La de Montse Mínguez era inevitable tras revelarse su cinismo e hipocresía en el tema de la vivienda, y la de la lista de Palencia fue un plantón de mindundis que no tenían de todas formas oportunidad alguna de obtener escaño. El caso de quien fuera administrador de Bancal de Rosas es otra cosa.

Haber apoyado para el Ayuntamiento de Madrid a una candidata diferente a la del aparato sanchista es, según la ley de Pedro, delito de lesa sanchidad que no puede quedar sin castigo. Y es natural que el jovial calvo quedara fuera de las listas como penitencia por su pecado. Pero, en aquel momento, debió cesarlo como hizo, por ejemplo, con Ábalos. Al no hacerlo en su momento, dio lugar a que el propio Francisco Martín le madrugara.

Se centran los medios en debatir qué impulsó al alopécico a revolverse contra la mano que le da de comer. La realidad es que es irrelevante que fuera por el temor a demandas y querellas por lo de Sol o por lo de la financiación de las primarias de 2017. Lo notable es que Martín se rebele, por lo que sea. Sánchez, como buen capo, nunca permite que le plante nadie, es él quien lo echa. Hasta hoy.

Que un tipo tan servil y medroso como Francisco Martín haya decidido irse en contra de la voluntad del jefe significa, cuando menos, que ya no inspiran temor los castigos que este pueda infligir y, lo más importante, no se espera que esté en el futuro en condiciones de premiar ninguna lealtad que ahora se le muestre. Eso prueba que los no más de doscientos militantes socialistas que están en la pomada, entre los que se encuentra sin duda Martín, creen que las elecciones están perdidas. Porque, si el exdelegado del Gobierno pensara que hay una posibilidad razonable de ganarlas, jamás le habría dimitido a Sánchez. Por eso, perdido el aforamiento, ha preferido unirse a quienes en la sombra afilan sus sables y dagas para cuando Sánchez abandone La Moncloa.

¿Significa esto que una remontada a lo Lula o un pucherazo con el aval de Pumpido son imposibles? En absoluto. Significa que quienes mandan en el PSOE no esperan que ocurran. Puede que Sánchez haya escondido tan bien sus bazas que ya nadie confíe en la victoria y que solo estén dispuestos a mostrarse crédulos los pocos que tienen reservado sitio en el oasis durante la travesía del desierto. No se dan cuenta de que, si Sánchez pierde, que es lo más probable, no quedarán de él ni los huesos. Y eso es lo que probablemente ha movido a Martín a dimitir. Las ratas abandonan el barco con idea de sobrevivir al naufragio, signo inequívoco de que la nave se hunde.