Francisco Martín dimite como delegado del Gobierno en Madrid

Francisco Martín Aguirre ha presentado su dimisión como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Según ha adelantado El País, porque "no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad", conforme han confirmado al medio fuentes de la Delegación.

Francisco Martín llegó a la Delegación del Gobierno en Madrid en marzo de 2023 en sustitución de la actual directora general de la Guardia Civil Mercedes González y era considerado una persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Anteriormente, fue secretario general de la Presidencia del Gobierno y fue presidente de Bancal de Rosas, la sociedad que organizó el polémico y sospechoso crowdfunding para recaudar fondos para la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE de 2017.

Según ha podido saber Libertad Digital, Francisco Martín transmitió a su entorno "su intención de dimitir de inmediato como delegado del Gobierno de Madrid porque no aguanta más la presión a la que se ve sometido, especialmente, desde que comenzó la acampada ilegal en la Puerta del Sol a finales de septiembre tras el desahucio de Maricarmen Abascal".

"Francisco Martín estaba al límite, consideraba que tenía muchos frentes abiertos y que ya no podía aguantar ni un día más en la Delegación del Gobierno. Por ello, presentaba su renuncia antes de las próximas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre", añaden.

Francisco Martín se había negado a ordenar a la Policía Nacional el desalojo de la Puerta del Sol a pesar de que la protesta iniciada por el sindicato de Inquilinas e inquilinos ha derivado en numerosos incidentes violentos, incluso con la Policía, y ha desembocado en un grave problema de insalubridad que está perjudicando de lleno a los comerciantes del kilómetro cero de Madrid.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayaron que "el delegado del Gobierno en Madrid se planteaba incluso abandonar la política. Sólo quiere dejar su puesto y encerrarse en su casa hasta que pase la tormenta. Posteriormente, pensará en su futuro laboral".

Cabe destacar que el PSOE no ha incluido a Francisco Martín en sus listas de la región madrileña al Congreso y el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Un anuncio que levantó gran sorpresa porque se quedaría sin aforamiento como diputado, después de que Vox haya anunciado una querella contra el dirigente socialista por permitir la acampada de Sol. Además, hace meses Martín quería optar a un escaño en la Cámara Baja.

Recordamos que Francisco Martín llegó a ser imputado por el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el caso Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora de la propia Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. Finalmente, en diciembre de 2025 el juez Peinado corrigió su decisión acatando la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid y ordenó el archivo definitivo o sobreseimiento libre de la imputación de Martín.

La llegada de Francisco Martín a la Delegación del Gobierno en Madrid vino acompañada de la polémica después de que fuera preguntado por los pactos del Gobierno de Sánchez con Bildu y ERC y afirmase lo siguiente: "Esos supuestos enemigos de la patria, de España, a lo largo de estos últimos cinco años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos".

El papel de Francisco Martín como presidente de Bancal de Rosas

Francisco Martín Aguirre fue presidente y uno de los impulsores de Bancal de Rosas, la asociación sin ánimo de lucro creada en 2017 para recaudar fondos (mediante crowdfunding) destinados a la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de ese mismo año. Bancal de Rosas operó fuera del control directo del Tribunal de Cuentas y del propio PSOE, la gestora del partido llegó a amenazar con excluir a Sánchez si no cerraba ese canal de recaudación.

En noviembre de 2025 durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo se negó sistemáticamente a revelar la identidad de los donantes o de todos los socios fundadores, alegando obligación de confidencialidad. Cuando le preguntaron por la financiación de la candidatura del suegro de Sánchez, el fallecido Sabiniano Gómez, Francisco Martín respondió que le "encantaría" poder aclararlo para acabar con "calumnias e infundios" vertidos, sin aclarar nada al respecto.

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