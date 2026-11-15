Broncano y el patriarcado de Abascal

"Si quieres deconstruirte, te deconstruyes tú", le espetó el entrevistado al entrevistador. Fue un momento de cierta tensión en la conversación entre David Broncano y Santiago Abascal en el programa televisivo La Revuelta, este pasado lunes 9. El presentador defendió su propia vulnerabilidad y criticó la norma tradicional que exige al hombre ser siempre "duro y que no llora". Mira por dónde, reabrió, una vez más, el debate público sobre la masculinidad, el patriarcado y el machismo. Y para mí se conectó de forma muy interesante con una hipótesis académica reciente —de la que supe gracias a Pablo Malo— que invita a mirar el origen de esas conductas desde un ángulo poco habitual para quienes las enfocan desde la ideología.

El preprint de 2026 del filósofo Ivan Catanzaro, titulado How Female Choice Create Patriarchy: Traditional Masculinity as Female-Selected Status Normativity, propone que la masculinidad tradicional y buena parte de las estructuras patriarcales no surgieron necesariamente de la coerción masculina o del control institucional. Según Catanzaro, el motor principal habría sido la selección sexual femenina. Históricamente, las mujeres habrían valorado más el estatus masculino —y los rasgos que permiten adquirirlo y mantenerlo— que los hombres el estatus femenino. Esa preferencia generó una intensa presión competitiva entre los varones. Los comportamientos que mejoraban sistemáticamente el estatus y el éxito reproductivo como la competitividad, el dominio, el coraje, la autosuficiencia, la provisión de recursos, el control emocional y el éxito sexual acabaron estabilizándose culturalmente como el estándar de "adecuación masculina".

Esta teoría explica un rasgo cultural persistente: la hombría se concibe como algo que hay que ganar y que se puede perder, mientras que la feminidad se percibe en general como un estado biológico inherente. Las normas masculinas imponen costes físicos y psicológicos elevados a los hombres, pero habrían persistido históricamente porque reportaban recompensas reproductivas elevadas. Catanzaro redefine el patriarcado no simplemente como "gobierno de los hombres sobre las mujeres", sino como una "aristocracia de estatus seleccionada por las mujeres", en la que el ideal de autoridad es el hombre que ha logrado demostrar su valía, más que el mero hecho biológico de ser varón.

La hipótesis no niega factores como la competencia entre varones, el control parental, la coerción o esa asignación institucional de roles que propugna la ideología de género, pero sostiene que ninguno de ellos explica por sí solo por qué el conjunto de rasgos orientados al estatus se codificó de forma tan estricta como "lo que un hombre debe ser" en sociedades tanto de dominancia como de prestigio.

El comentario de Broncano sobre la vulnerabilidad masculina encaja en este marco como anillo al dedo. Si la cultura ha convertido en obligación la dureza emocional y la autosuficiencia, mostrar fragilidad se percibe como una amenaza a la propia "hombría". Confrontar dos posturas masculinas bastante antagónicas no es solo un gesto personal, una anécdota. Es poner sobre la mesa algo que, según esta hipótesis, tiene raíces más profundas y más compartidas de lo que suelen admitir los discursos preconcebidos habituales. Estaría bien que los debates sobre los orígenes de las conductas sexuales, sus costes y sus posibles transformaciones pudieran librarse algún día con menos carga ideológica y más curiosidad intelectual. La hipótesis de Catanzaro es, como él mismo reconoce, teórica y aún por demostrar. Pero plantea preguntas incómodas y productivas: ¿hasta qué punto las preferencias de pareja han modelado las expectativas culturales sobre lo masculino? ¿Y qué ocurre cuando esas preferencias o esas normas empiezan a cambiar —si es que cambian—? Quizá no estén tan mal esos encuentros entre personajes con concepciones del mundo dispares. Aunque sean fruto de los intereses electorales.