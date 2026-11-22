Yo no soy creyente. Es más: impulsé en su día una asociación de ateos, Humanismo Secular. Pero creo que nuestra tradición grecorromana y judeocristiana es el suelo donde prosperan nuestras raíces. Y me molesta el anticlericalismo gratuito o la "cancelación" de símbolos vinculados a nuestro acervo. Como en el caso que les relato seguidamente. En Arenys de Mar, una escuela pública se ha convertido estos días en el último escenario de un debate que se repite cansinamente cada diciembre: hasta dónde hay que adaptar —o vaciar— las tradiciones propias para no ofender a quienes no las comparten. A veces es un pesebre, otras es un árbol de Navidad. En los últimos años hemos visto belenes convertidos en instalaciones artísticas abstractas, villancicos laicizados y "fiestas de invierno" que sustituyen a la Navidad. Ahora es una profesora de primaria de la Escola Sinera que compartió por Classroom una versión modificada de un villancico tradicional catalán en la que desaparecía la referencia al niño Jesús. Un mensaje anónimo que corrió por las redes afirmó que el motivo no era otro que evitar ofender a las familias musulmanas.

Es cierto que la dirección del centro reaccionó con rapidez y la misma profesora rectificó y volvió a colgar la versión original. El malentendido, ¿o quizá un intento fallido?, se corrigió casi de inmediato. Pero el daño simbólico, una vez más, ya estaba hecho. Y, como saben, no es un caso aislado. La lógica es siempre la misma: la tradición local debe ceder espacio o diluirse para no incomodar a las minorías.

Nos tememos que este tipo de gestos no se produce en el vacío. Quién sabe si no se trata de una estrategia política oportunista que va a más. La izquierda española, y de forma especialmente visible el PSOE, ha intensificado la captación del voto de origen musulmán, especialmente el marroquí. ¡Qué le deberá el Gobierno a Marruecos! El ejemplo más reciente es el de Pilar Bernabé, cabeza de lista socialista por Valencia. Rodeada de mujeres con velo en un acto en Casa Marruecos —Quart de Poblet—, pidió abiertamente el voto para Pedro Sánchez, destacando las regularizaciones masivas y presentando al PSOE como el partido que defiende a esa comunidad frente a la "morofobia". Esto coincide con que, en Marruecos, también se haya pedido el voto para el presidente.

No hay que dejar pasar estos gestos. La Navidad en Cataluña y en España no es sólo un rito confesional. Es cultura, memoria, canciones que se transmiten de generación en generación y un marco de convivencia que ha integrado a millares de personas de orígenes distintos sin necesidad de amputar sus propios símbolos. Convertir cada villancico en un campo de minas ideológico no favorece la integración: la dificulta. Enseña a los niños que ciertas referencias de su propia tradición son potencialmente problemáticas y que la solución pasa por silenciarlas.

Pero ¿cuántos profesores, por prudencia o por ideología, eligen ya versiones modificadas para no arriesgarse? Mientras la izquierda busca votos en determinadas comunidades, parte del sistema educativo parece dispuesto a pagar el precio en forma de cesiones culturales. Deberíamos hablar claramente del asunto. Si el niño Jesús molesta es porque el cristianismo molesta. Algunos recién llegados han elegido el lugar equivocado para vivir.