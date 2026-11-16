El candidato de ERC y Podemos en Cataluña, el ínclito, inefable e inerrable Gabriel Rufián es un prospecto político del gimnasio de Oriol Junqueras que se le ha salido de madre a su descubridor. El hombre pretende erigirse en la voz de la conciencia de la izquierda española y del independentismo catalán sin que semejante propósito le parezca contradictorio. En su cabeza suena genial. El hecho de que su propuesta de una lista conjunta de todas las izquierdas haya fracasado, como era de prever, no le impide soñar con nuevos horizontes, entre ellos nada más y nada menos que ser presidente de la Generalidad.

Eso va diciendo por ahí cada vez que tiene ocasión. Su ilusión es que Oriol Junqueras cumpla su sueño de presidir la Gene para acto seguido tomarle el relevo al frente de una gran coalición con la CUP y los Comuns. Es decir, que ya se ve de presidente catalán porque si lo han sido Mas, Puigdemont, Torra o Aragonès, además de Illa, él no desmerecería nada en esa galería de peculiares sujetos.

Cualquier cosa es posible. Hay escenarios apocalípticos menos dramáticos. El principal escollo para las aspiraciones de Rufián son sus propios compañeros, que le reprochan tanto su propensión a no utilizar el catalán como que no lo hable como Sílvia Orriols cuando lo chapurrea más por obligación que por otra cosa. Es un hijo de la inmersión, un producto imperfecto de un sistema totalitario, identitario e inadecuado cuyas consecuencias están a la vista cada vez que abre la boca en los dos idiomas que maltrata con fruición. Pero, claro, al lado de Broncano, Rufián sabe acabar las frases, lo que lo convierte en estos tiempos en una síntesis entre Demóstenes y Castelar, un campeón de la oratoria y un titán de la transmisión oral de la nada.

Para demostrar que va en serio con lo de presidir la Generalidad asegura que impondría el catalán como única lengua oficial de Cataluña –cosa que ya ocurre en la práctica– a pesar de que asegura amar y, ojo, pensar en castellano. Es harto dudoso que la Generalidad que construyeron Pujol y Prenafeta pueda resistir el mandato de un político como Rufián, cosa que constituye una razón de peso para jalearle. Otra de las razones es que por fin abandonaría Madrid, ciudad en la que iba a pasar unos meses y ya va para once años.