En Miedo y asco en la campaña electoral del 72, Hunter S. Thompson, uno de los creadores del Nuevo Periodismo, sentenció que la sinceridad es lo más importante en televisión. "Un candidato presidencial debe parecer que se cree lo que está diciendo, incluso cuando es algo totalmente loco". El candidato Pedro Sánchez tiene enormemente difícil el cumplimiento de ese requisito, y por este problema suyo volvió a patinar, de nuevo, en un debate a cuatro en el que se esperaba –con la expectación con la que se espera un regalo sorpresa– un cambio de estrategia.

Cambio, hubo, aunque no el anunciado. Dijeron que iba a ir de estadista, y se puso el vestuario correspondiente, pero enseguida se vio que algo no cuadraba. Cuando se lanzaba al ataque, rechinaban los frenos, ¡no fuera a perder los estribos y los papeles!, y cuando defendía su gestión, no tenía freno ninguno y nos metía otra vez en el país de las maravillas que sólo existe en sus papeles. Ese país donde la renta de los hogares crece, los impuestos de la clase media y trabajadora bajan, el Estado del bienestar se refuerza, las inversiones en la red ferroviaria se triplican y el Gobierno es un Gobierno limpio, que sufre casos de corrupción ajenos.

La única estrategia que funcionó fue la que llevó a hacer tándem a Pedro Sánchez y Ada Colau. Los dos pedalearon en la misma dirección, aunque no está claro que eso los llevara lejos. La exalcaldesa casi pedía perdón por tener que señalar que quizá no estaba todo tan de maravilla como decía Sánchez, aunque sólo en vivienda y poco más. Se notaba que hacía de tripas corazón para decirle que, bueno, que vaya, que vale, que los casos de corrupción de personas de la confianza del presidente no habían desatado el entusiasmo del personal. Tuvo la delicadeza de no nombrar a aquellas personas de confianza, aunque reprimirlo le jugaría una mala pasada después, cuando sin querer y por error dijo: "Ábalos". Mentar la bicha.

El silencio sepulcral, no obstante, se produjo en otro momento. No se le ocurrió otra cosa a Sánchez que replicarle a Abascal con "a otro perro con ese hueso". Se mascaron los segundos en los que nadie dijo nada. Pasó un ángel travieso, que salió corriendo. Los bloques, los temáticos, fueron cayendo como copos de nieve artificial, y los candidatos hacían bolas que arrojaban con desigual suerte. Sánchez no veía bolas, sólo bulos, y veía motosierras y recortes, y metía el ático de Ayuso por aquí y a Netanyahu y a Milei por allá, mientras repartía días de permisos retribuidos y, venga, becas Erasmus de hasta 1.500 euros al mes, todo barato, barato.

El hombre vestido de presidente era un tiovivo dando vueltas, al que Feijóo paró en seco diciendo que creía haber venido a un debate con un auténtico presidente, pero "es usted un tertuliano, señor Sánchez". Aunque los hay buenos. Tertulianos, quiero decir.

Fue Feijóo el que estuvo institucional, no Sánchez.

La pinza Sánchez-Colau quiso que apareciera su réplica en otra pinza Feijóo-Abascal, pero no lo consiguió. Los dos mantuvieron su autonomía, cosa que no puede decirse de Colau, que cargó con el lastre de defender al Gobierno. Su elogio de la excelente labor de Yolanda Díaz fue contestado por Feijóo con un "pero, entonces, ¿por qué la ha sustituido?". De la obsesión de Colau nos enteramos. Quiere subirles los impuestos a unas 33 personas. "Tax the rich", dijo, en plan definitivo. Y habló, como se habla en la mesa camilla, del "dinero que sacamos a los ricos". Bajarle los impuestos a la mayoría no está en su vocabulario.

El vocabulario de Sánchez fue reducido. Su minuto final resume la cuestión: pidió el voto para que no gobiernen Feijóo y Abascal. Eso es todo. Y la absurda vanidad herida le llevó a decir: "Las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés". Pijus Magnificus Sánchez sigue mirando por encima del hombro, y no sabemos a quién le ha empatado.