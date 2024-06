Guardiola dice que su "reto" es que Almaraz no se cierre, una medida "ofensiva" para Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha celebrado este lunes el Debate sobre el Estado de la Región, en el que María Guardiola ha dado su primer discurso como presidenta autonómica para hacer balance de su gestión. En él, entre anuncios relacionados con la sanidad, las infraestructuras o rebajas fiscales, también ha aludido a la central nuclear de Almaraz y a la cruzada emprendida por su gobierno por que no se cierre en los plazos que tiene marcados el Gobierno octubre de 2027 y noviembre de 2028.

Guardiola ha reclamado ante los grupos parlamentarios que la central continúe operando y ha tachado la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrarla de "medida injusta y ofensiva hacia una región que es líder" en generación de energía. "Nuestro reto es luchar porque Almaraz no se cierre, que no nos quite nadie lo nuestro", ha señalado.

Extremadura trabaja "para su futuro"

Guardiola ha señalado que Extremadura "está siendo desatendida" por Pedro Sánchez, "un presidente más pendiente del aplauso de sus socios de gobierno que de las familias extremeñas". "Extremadura está trabajando para su futuro. Y lo hace con lealtad hacia el resto de comunidades y al gobierno de España", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha aseverado que la comunidad no quiere "privilegios", sino lo que le corresponde.

Como presidenta de todos los extremeños, ha avisado, no se va a callar. "No me voy a cruzar de brazos. No voy a dejar a esta tierra a su suerte. No voy a descansar hasta conseguir que Extremadura pueda competir en las mismas condiciones que el resto de regiones", ha reafirmado.

Respecto a la Central Nuclear de Almaraz, María Guardiola ha criticado además que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido "frenar ese liderazgo, que emplea a 3.000 familias en el norte de Extremadura y asegura la soberanía energética de España". Así, ha lamentado que Sánchez "luego hablará de la España Vaciada, cuando la está vaciando este gobierno con sus decisiones caprichosas", ha dicho. Ella, por su parte, ha prometido "luchar con decisión y con firmeza" por los puestos de trabajo y por la continuidad de esta planta.