Los 10 personajes públicos más buscados en Google España en 2022

7. Rigoberta Bandini

Paula Ribó, más conocida por el nombre artístico de Rigoberta Bandini, ha visto despegar su carrera con temas tan virales como Perra o In Spain We Call It Soledad, pero gracias a su participación en el Benidorm Fest saltó a la fama. Se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión con su canción Ay mamá, utilizada por el sector más feminista del Gobierno con fines políticos. Actriz de doblaje desde niña, cantante y compositora, lanzó en octubre su primer álbum, La emperatriz, antes de retirarse temporalmente para descansar y disfrutar de su hijo.