Olivia Newton-John, la cara angelical que encandiló a más de una generación

Un vestuario icónico

La escena final, en la que se interpretan los temas “You're the One that I Want” y “We Go Together”, se rodó a 41ºC. La actriz vestía unos pantalones negros de cuero que marcaron tendencia durante años. Olivia los conservó hasta 2019, cuando los donó para recaudar fondos contra el cáncer en una subasta organizada por la casa Julien's en Los Ángeles. Se vendieron junto a la chaqueta de cuero por más de 400.000 dólares.