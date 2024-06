Demoledor debate para Biden, que titubea y divaga frente a un agresivo Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, se midieron este jueves en un cara a cara con capacidad de cambiar el rumbo de las presidenciales. Un debate en el que el republicano se mostró más agresivo y en el que al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz.

En un plató de la CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra, este encuentro expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos en un debate sin interrupciones.

Los titubeos en el caso de Biden, que llegó con gripe, y las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar, marcaron el debate.

Biden: "Eres un bobo"

No han sido muchos los momentos memorables ni las sorpresas del primer debate. Fueron pocas las salidas de tono y una de las más destacables la protagonizó Biden cuando llamó "bobo" y "perdedor" a Trump.

Donald Trump is a sucker and a loser. pic.twitter.com/vzaWRqevN7 — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024

Trump arremetió contra la política exterior de Biden y aseguró la reputación de Estados Unidos bajo el mandato del demócrata ha pasado a ser "horrible". Y no pudo ser más gráfico al referirse a la la gestión migratoria de Biden. En su opinión, ha abierto la frontera con México a los criminales, ha convertido Estados Unidos en un "nido de ratas", uno en el que esos migrantes matan a los estadounidenses tanto en Nueva York como en California y en "cada estado". El presidente se defendió de esa acusación tachándola de "ridícula".

Biden se aferró a los casos judiciales que afectan al expresidente para sacar rédito. Trump negó cualquier responsabilidad por su parte en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero Biden afirmó que no tiene las manos limpias ni en ese caso ni en los otros tres procesos penales que afronta: "Tiene la moral de un gato callejero".

Biden también insistió en que votar a Trump es votar "contra la democracia". Por su parte, en varios momentos de la noche, Trump se refirió a Biden como "el peor presidente de la peor Presidencia de la historia" de Estados Unidos y afirmó que "no está capacitado para ser presidente" por el estado de la economía, la política migratoria y los conflictos internacionales.

Biden, en apuros y ronco

Biden y Trump se habían enfrentado por última vez en septiembre y octubre de 2020, en el marco de la campaña de las presidenciales que llevaron al demócrata al poder en 2021. Sin embargo, el debate de ayer no fue uno más en la historia estadounidense. Es el que más pronto se ha hecho y al que ambos aspirantes llegan con el nivel más ajustado en las encuestas. Según la media elaborada por la web FiveThirtyEight, Trump está en cabeza con el 41,1 % de las intenciones de voto, solo dos décimas más que Biden.

Biden, de 81 años, debía no solo defender su gestión de estos casi cuatro últimos años, sino también evitar dar razones a quienes iban a mirar con lupa cualquier señal de su avanzada edad. Sin embargo, la salud no estuvo de su parte. La voz del presidente sonó más ronca y áspera de lo habitual. Su entorno alegó que se debía a una gripe. Además, durante el debate, Biden arrastró o repitió sus palabras en varias ocasiones.

Posteriormente, ante la pregunta sobre cómo resolver la crisis migratoria, Biden volvió a perderse en su respuesta y terminó la frase diciendo: "la iniciativa total relativa a lo que vamos a hacer con más patrullas fronterizas y más 'asilumofers'". A lo que Trump respondió: "Realmente no sé lo que ha dicho al final de esto. Creo que ni él sabe lo que ha dicho".

Biden: bsjksjsjajah Trump: no se que dijo y creo que el tampoco JAJAJAJ pic.twitter.com/NsjqUybhci — Agustín Romo (@agustinromm) June 28, 2024

Trump aprovechó la circunstancia para cuestionar las facultades de Biden. "No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", criticó Trump, de 78 años, que ilustró su buena salud presumiendo de sus campeonatos de golf: "Acabo de ganar dos campeonatos de clubes. (…) Para hacer eso, debes ser bastante inteligente y poder golpear la pelota desde lejos. Yo lo hago y él no lo hace, no puede golpear una pelota a 50 yardas", afirmó.

Biden, de 81, respondió que estaría "feliz" de jugar al golf, pero solo si Trump lleva su propia bolsa. "No actuemos como niños", le pidió Trump, a lo que Biden le respondió: "Tú eres un niño".