Kai, la nieta de Trump que deslumbró en la Convención Republicana

Se llama Kai Trump, es primogénita de Donald Trump Jr. y de su exesposa Vanessa Kay Haydon, nieta del candidato republicano a la presidencia de EEUU y deslumbró en la convención nacional del partido en Milwaukee (Wisconsin). Cuatro días después de que Donald Trump sufriera un intento de asesinato en Pensilvania, lo describió como un "abuelo normal": "Los medios hacen que parezca otra persona, pero yo sé cómo es de verdad".

Ataviada con un vestido blanco y tacones de aguja, la joven conquistó al auditorio por su belleza, su elegancia y su educación. Kai es la mayor de los diez nietos de Trump, debe su nombre a su bisabuelo materno, el músico de jazz Kai Ewans, y, pese al trauma de la separación de sus padres –cuando ella tenía once años–, tuvo una infancia privilegiada. Golfista profesional, cuenta con más de 175.000 seguidores en Instagram, donde casi siempre aparece jugando al golf o posando con su familia, incluido su abuelo.

En la noche del miércoles, Kai Trump señaló que Donald Trump, para ella, "sólo es un abuelo normal que nos da caramelos y refrescos cuando mis padres no están mirando". "Siempre quiere saber cómo nos va en el colegio. Cuando salí en el cuadro de honor, lo imprimió para enseñar lo orgulloso que estaba de mí. En serio: me llama mientras estoy en el colegio para preguntarme cómo me va en el golf y contarme cómo le va a él, pero le tengo que recordar que estoy en el colegio y lo tengo que llamar después", añadió.

Según la nieta de Trump, el candidato republicano a la presidencia "se preocupa de verdad, quiere lo mejor para este país, y luchará cada día para hacer América grande otra vez". El momento más emocionante de su intervención fue cuando contó cómo recibió la noticia del intento de asesinato: "Mucha gente le ha deseado lo peor a mi abuelo, pero él sigue en pie. Abuelo, eres una gran inspiración. Te quiero". Así concluyó su discurso, siendo abrazada por su padre.