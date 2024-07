Donald Trump reconoció esta madrugada que había modificado el discurso que tenía preparado para la Convención Republicana en Milwaukee en la que aceptó su nominación electoral tras el intento de asesinato sufrido durante un mitin en Pensilvania. El discurso fue más largo de lo habitual, casi hora y media, porque el expresidente improvisó en numerosos momentos. Como cuando bromeó sobre que la próxima convención del partido tendría lugar en Venezuela, un país más seguro que los Estados Unidos.

Trump lanzó un mensaje de unidad y esperanza asegurando que con su victoria el país vivirá los cuatro años más grandes de su historia y que gobernará para todo el país. "Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (...) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad", dijo en su primera intervención pública desde el atentado y con su oreja derecha todavía vendada.

El discurso de Donal Trump no defraudó. Prometió un gobierno que sirva a los estadounidenses "mejor que nunca": "Nada me detendrá en esta misión porque nuestra visión es justa y nuestro rumbo puro. No importa qué obstáculo se nos presente. No nos vendremos abajo, no lo haremos mal. No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes", sostuvo.

Emotivo relato del atentado

La palabra lucha (fight, en inglés) se ha popularizado como clamor republicano. El expresidente la dijo puño en alto el sábado mientras era evacuado por las fuerzas del orden tras el intento de asesinato en Pensilvania, como él mismo recordó este jueves en un emotivo relato de lo sucedido.

Un relato —el del atentado— que aseguró que no pronunciará más porque le resulta "demasiado doloroso". Contó cómo sigue vivo por haber girado la cabeza para enseñar un gráfico sobre inmigración y aseguró que, aunque había sangre por todas partes, en cierta manera se sintió "muy seguro" porque percibía a Dios de su lado.

Pocas alusiones a un Biden en horas bajas

En su discurso apenas citó al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, o a su vicepresidenta, Kamala Harris, aunque no escatimó en críticas a su partido rival.

"No debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes. El Partido Demócrata debería dejar de inmediato de utilizar el sistema judicial como arma y de etiquetar al oponente político como enemigo de la democracia", señaló Trump.

Un Biden con covid sobre el que aumentan los rumores de que finalmente tirará la toalla. Incluso líderes como el expresidente Barak Obama o la todopoderosa Nancy Pelosi le habrían pedido que renuncie a presentarse. Del entorno del presidente son cada vez más claras las voces que afirman que la decisión está ya tomada, pero falta por decidir cuándo y cómo se comunicará.

La situación es la de un Partido Demócrata en depresión, con la necesidad imperiosa de cambiar de líder, frente a un exultante Partido Republicano rendido totalmente a Donald Trump.

Alusiones a la inmigración

En su discurso, Donald Trump indicó las próximas elecciones deberían centrarse en los problemas del país y en cómo conseguir que este vuelva a ser "exitoso, grande y libre de nuevo": "En una época en que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, es momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible", reiteró en su mensaje por la unidad.

No faltaron alusiones a la "invasión de inmigrantes", apuntando que cerrará la frontera con México el primer día de su hipotético —aunque cada vez más seguro— segundo mandato y manteniendo la fuerte retórica antiimigración que le caracteriza.

Acusó también a la Administración de Biden de "destruir" la Seguridad Social y aseguró que su gobierno acabará con la inflación.